La Guardia Civil de Jerez colabora con agentes de Málaga en la detención de un ciberdelincuente

Agentes de la Guardia Civil del puesto principal de Jerez de la Frontera colaboraron con efectivos del insituto armado de la localidad malagueña de Cártama en la detención de un presunto delincuente en el marco de la operación 'Centinela Digital'.

Al parecer, efectivos de la Guardia Civil de este municipo, ubicado en el área metropolitana de la capital costasoleña, investigaban el duplicado ilícito de una tarjeta SIM (SIM Swapping) mediante el cual los autores accedieron al correo electrónico y datos personales de una víctima.

Con esta información, contrataron créditos financieros para adquirir 9 iPhone 16 Pro Max y dos videoconsolas, valorados en 15.000 euros, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras las pesquisas, realizadas en colaboración con el Puesto Principal de Jerez de la Frontera, fueron localizados los terminales en una tienda de compraventa en Sanlúcar de Barrameda, resultando detenida una persona y dos investigados.

Tres detenidos más en dos operaciones en la provincia de Málaga

Por otro lado y en otra actuación, la operación 'Giemteños', se desveló un modus operandi basado en el robo de identidad para la contratación masiva de líneas telefónicas y terminales de última generación.

Los autores operaban en todo el territorio nacional, utilizando los nombres de terceras personas para obtener productos que luego vendían en el mercado de segunda mano.

En el marco de esta actuación fueron detenidos dos individuos en Marbella.

Finalmente, la tercera operación denominada 'Dumbo-Yoker' se centró en un caso de 'vishing', donde la víctima fue engañada mediante una llamada falsa de su entidad bancaria para facilitar sus claves personales y así realizar tarjetas virtuales para realizar pagos y retirar efectivo de la cuenta bancaria de la víctima.

Tras las gestiones llevadas a cabo, los investigadores consiguieron identificar al autor que fue localizado en un salón de juegos de Málaga, donde fue arrestado con 3.000 euros en efectivo y tres teléfonos móviles.

El detenido, que contaba con múltiples órdenes de búsqueda de juzgados de toda España, ha ingresado en prisión por orden judicial.