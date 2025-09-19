La Guarida del Ángel, 25 años de cultura en Jerez

A principios del año 2000, un joven empresario de la ciudad, Mario González, hacía realidad uno de sus sueños, abrir un local propio destinado a la cultura. Así nació La Guarida del Ángel, un espacio que hoy en día, 25 años después, se ha convertido en un referente cultural en Jerez, especialmente si hablamos de música.

"Yo quería tener mi propio local y llevaba desde los 19 años trabajando en la hostelería para conseguir mi sueño. Había llevado chiringuitos, bares de copas, cafeterías, discotecas, pero yo quería una sala multifuncional donde a la vez te pudieses tomar un café o una copa escuchando música en directo", recuerda el propietario. Su ubicación, en pleno centro de la ciudad, concretamente en la calle Porvenir, la ocupó anteriormente un famoso bar de copas, el Ultraligero, y mucho más atrás, dicho enclave había sido orfanato, casa de vecinos e incluso el patio del antiguo claustro de la Iglesia de Las Angustias.

Comenzaba de esta forma la historia de un negocio cuyo nombre lo explicaba Mario González en una entrevista en el año 2000 diciendo “fue algo que surgió entre amigos, aunque lo único que quería era que estuviese presente la palabra ángel".

Después de un cuarto de siglo de vida, su dueño reconoce que "todo ha pasado muy rápido, parece que fue ayer cuando estábamos abriéndolo y mira". Durante este tiempo, su evolución ha sido una constante, aunque no así su objetivo, fomentar la cultura de la ciudad.

"La Guarida ha ido cambiando, para mí es como una hija que has ido modelando y ayudando a crecer, es un proceso que ahora, cuando echas la mirada atrás, te parece sorprendente, pero es fruto del trabajo", admite Mario. Esta transformación ha sido constante, sólo hay que mirar sus comienzos, con la decoración que realizó entonces José María Gutiérrez en la que los ángeles, los cuadros de Fermín Villaescusa y el toque clásico aparecía por todos lados, y la actualidad, cuya fisonomía se asemeja más a un tablao y donde se puede encontrar exposiciones permanentes como la que recorre las últimas generaciones de guitarristas flamencos de Jerez.

El empresario jerezano, en un negocio que cumple 25 años. / Vanesa Lobo

González no oculta que en muchas ocasiones "he estado a punto de tirar la toalla", pero también "me ha dado muchas satisfacciones. Es cierto que, y eso lo saben todos los autónomos, se pasan muchas fatigas, mucho estrés, pero al final todo tiene su recompensa"

En 25 años, nombres como Coque Maya, Antonio Orozco, David de María e infinidad de bandas de rock, blues, jazz o heavy-metal han pasado por su escenario, donde también han tenido su momento obras teatrales, monólogos y propuestas diversas, si bien es cierto, tal y como reconoce el propio Mario González, que "lo que ha puesto a la Guarida en el mapa ha sido el flamenco gracias a su Off Festival. Para mí ha sido una enorme satisfacción ver cantar aquí a Manuel Agujetas, a La Macanita, El Torta o a Manuel Moneo, por citar a algunos, y hoy día somos un referente cuando llega el festival".

Precisamente, sin perder nunca su condición de sala de conciertos "porque en realidad somos la única que existe en Jerez, eso no lo hace nadie", en los últimos tiempos su propietario ha dado un giro hacia el flamenco buscando consolidar también el espacio "como un tablao". De momento, "estamos contentos, y si no, sólo hay que mirar los comentarios de google de la gente". Así, durante tres días a la semana hay actuaciones "que no es fácil teniendo en cuenta la amplia programación flamenca que hay en la ciudad, sobre todo en peñas, donde el acceso es gratuito. El objetivo es que Jerez pueda tener su tablao y que la gente acuda a él, como ocurre en otras ciudades, y en esa estamos".

Más allá de la música, La Guarida del Ángel se ha consolidado también como un espacio abierto e inclusivo. Es sede de la primera peña flamenca feminista y LGTBIQ+ de Jerez, un proyecto pionero que refleja la voluntad de que el flamenco y la cultura en general sean territorios de igualdad.

Quizás echa en falta "un poco más de cariño por parte de las administraciones, y no es cuestión de dinero, sino de que para determinadas cosas, cuenten con nosotros y se tenga en cuenta el esfuerzo económico que hacemos".

Para conmemorar este 25 aniversario, la sala tendrá mañana sábado un día de puertas abiertas desde las 21 horas "donde se podrá disfrutar de las actuaciones previstas y daremos algún regalito conmemorativo".