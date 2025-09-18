Qué hacer en Jerez este fin de semana: de la Fiesta de la Movilidad a un torneo de videojuegos

Semana Europea de la Movilidad 2025

Jerez celebra estos días la Semana Europea de la Movilidad 2025 con varios actos entre los que destacan la Fiesta de la Movilidad y Bici Amistad. Para consultar el calendario completo de actividades previstas hasta el próximo lunes 22 de septiembre consulte el siguiente enlace. Destacamos a continuación las dos propuestas más interesantes de la programación:

Sábado 20 de septiembre

Visita guiada por las calles emparradas de Jerez 10.00 Se realizará visita por el Centro Histórico para conocer proyecto desarrollado por la asociación "Los Emparrados", cuyo objetivo es favorecer la salud de los ciudadanos con la iniciativa de "Emparrar" la calles de del centro histórico.

Domingo 21 de septiembre

Bici-Amistad : a partir de las 11:00 horas) Salida desde El Corte Inglés (Avda. Voltaire)

Recorrido (8.500 metros): Avda. Voltaire, Avda. Andalucía, Gta. Caballo de Troya, Avda. Álvaro Domecq, Plaza del Caballo, Avda. de México, Gta. Juan Holgado, Avda. Martín Ferrador, Gta. Venencia, C/Pablo Neruda, C/Miguel de Unamuno, Avda. Europa, Gta. Caballitos de Colores, Avda. de Sementales, Avda. del Altillo, Avda. Voltaire, Glorieta Burger King, Avenida Descartes. Fin de la etapa Parque Atocha. Inscripciones gratuitas en el Departamento de Deportes del Corte Inglés (del 16 al 20 de Septiembre) y en la propia salida a partir de las 9:00 horas del día 21 de septiembre. Obsequios para todos los participantes y Gran Sorteo de Regalos al finalizar la misma, a partir de las 12:30 horas en el Parque Atocha.

Fiesta de la Movilidad: a partir de las 11:30 h. En el Parque Atocha. Carpas y juegos con diferentes talleres sobre la movilidad sostenible. Colchoneta hinchable por colaboración de la Asociación de Vecinos Palos Blancos. Servicio de bar con precios populares a cargo de la Hermandad de la Clemencia. (A beneficio de los más necesitados). Durante toda la mañana y amenizando la jornada, El grupo Senda realizará juegos, bailes, pinta caras y no faltará la música y la diversión.

Reto: “Pedalea por una Movilidad Sostenible": Jerez hacia 2031 Actividad patrocinada por Alcampo- Cocacola y Mercajerez; consiste en una carpa provista de 6 bicicletas estáticas, cuyo requisito indispensable será que se mantengan ocupadas (sin exigencias físicas) durante toda la jornada (de 11:30 a 14:30 horas). Regalos para todos los participantes. Iniciativa que pretende fomentar sin ánimo competitivo y con carácter deportivo, un hábito básico de movilidad urbana sostenible como es la bicicleta.

Taller Práctico “Google Business y WhatsApp Business”

El Ayuntamiento de Jerez impartirá un taller gratuito titulado 'Google Business y WhatsApp Business' en el que formará a los interesado en la gestión de las relaciones comerciales entre las empresas y sus clientes para fidelizarlos o atraer nuevos consumidores.

El curso será impartido la tarde del jueves día 18 de 17:00 a 19:00 horas por Carlos Javier Rodríguez Chamizo en el Salón de Actos de la Delegación de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa en la avenida Alcalde Álvaro Domecq 5-7-9.

El curso comprende los siguientes apartados: Práctica: Creación y optimización de un perfil de Google Business y configuración de WhatsApp Business. Casos de éxito: Comercio local que aumentó su visibilidad y ventas gracias a Google Business. Atención al cliente: Como usar WhatsApp Business para ofrecer un servicio rápido y personalizado.

Para formalizar la inscripción acceda al siguiente enlace.

II Maratón Teatral

Este jueves 18 de septiembre arranca en la sala Compañía de Jerez el II Maratón Teatral organizado por la Federación Gaditana Andaluza de Teatro Amateur (FEGATA) en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez. La cita se extenderá hasta el próximo 27 de septiembre y durante esta primera tanda del fin de semana se celebrarán las siguientes funciones:

Jueves 18: "Las Criadas" Teatro Mediazuela 19 horas. Viernes 19: "Marianela" Nuevo Ateneo de Chipiona 17 horas "La Gándula 2.0" Orozú Teatro 19 horas. Sábado 20: "La Casa de Bernarda Alba" TT Dioniso 17 horas "La Gaviota" Crisantemo Teatro 21 horas Domingo 21: "Si yo fuera rica" Triped Teatro 19 horas.

La entrada es libre hasta completar aforo.

José Mateos (Jerez, 1963). / José del Río Mons

Presentación de la novela 'Los años decisivos'

El Jardín de Berta (Calle Barja, 3) acoge este viernes 19 de septiembre la presentación de la nueva novela 'Los años decisivos' del poeta y escritor José Mateos y publicada por la editorial Pre-Textos. El acto será conducido por Cristóbal Gutiérrez Carrera a partir de las 20:00 horas de la tarde.

El evento ha sido organizado por La librería La Luna Nueva, la editorial Pre-Textos y la Asociación Pie de Página.

Teatro en Guadalcacín

La compañía de teatro Yllana rendirá homenaje este fin de semana en Guadalcacín a las películas del oeste con el montaje 'Far West', su primera incursión en el género del western.

La función de la obra de teatro en la ELA jerezana tendrá lugar este viernes 19 de septiembre a partir de las 21:00 horas de la noche en el Teatro Municipal Julián Oslé Muñoz.

Este espectáculo que homenajea el mundo de las películas del oeste. A través de la epopeya de los grandes antihéroes, la obra se adentra en un mundo salvaje y sin ley en el que se visitarán tribus indias, cantinas de mala muerte, desiertos llenos de peligros, duelos al sol o grandes persecuciones.

JereLesGay clausura sus noches de verano LGTBIQAP+

JereLesGay clausura sus noches de verano LGTBIQAP+ este viernes 19 de septiembre a las 20:30 horas en el Bar Bujío (Calle Cruz Vieja nº3, Barrio San Miguel.

La artista drag Deena Citrón ofrecerá un show-bingo cargado de humor, sorpresas y complicidad, "que promete despedir el ciclo con mucha energía positiva y alegría colectiva", señalan desde la entidad. Desde JereLesgay se lanza una invitación abierta a todes quienes han participado en alguna de las sesiones o quieran sumarse por primera vez, para celebrar juntes la diversidad, los vínculos generados y el camino compartido durante el verano.

Música en directo en Plaza Canterbury

Plaza Canterbury (Calle Nuno de Cañas) propone otro fin de semana de música en directo con la actuación de dos bandas conocidas en la escena jerezana como son Los Viandantes y Andana Rock. La primera de ellas actuará este viernes 19 de septiembre a las 23:00 horas mientra que la segunda lo hará a la misma hora del sábado día 20. La entrada para ambos eventos es gratuita.

La banda gaditana The Electric Alley en una foto promocional

Festival CSB Solera Viva en Jerez

La Bodega Skate Center de Jerez de la Frontera acogerá del 19 al 20 de septiembre el Festival Cádiz Suena Bien - Solera Viva con la participación de una nutrida representación de grupos de la escena de la provincia entre los que destacan The Electric Alley, Space Surimi, La Perra Blanco y Los Farelli.La cita tendrá lugar durante dos jornadas, los días viernes 19 y sábado 20 de septiembre en la jerezana Bodega Skate Center, (C. Cañada Miraflores, 4Z). Para información del cartel y horarios, consulte el siguiente enlace.

Torneo Super Smash Bros

Los aficionados al mundo de los videojuegos están de enhorabuena. La sala Paúl de Jerez de la Frontera acogerá un torneo de la saga de Nintendo Super Smash Bros creada por Masahiro Sakurai. El certamen ha sido denominado Sherry Showdown 6 e incluye dos competiciones: Ultimate Singles: con un formato de doble eliminación, al mejor de 3 o 5 juegos según la ronda, y con un máximo de 64 participantes; y Ladder que Busca partidas a través del evento en start.gg para acumular las máximas victorias y quedar primero en la clasificación.

La inscripción cuesta 5 euros. El evento comenzará a las 10:00 horas del sábado 20 de septiembre.

Rastrillo de los Domingos

El rastrillo de los domingos regresa con su habitual jornada dominical este próximo día 21 desde las 10:00 horas de la mañana hasta las 14:00 horas de la tarde en el parque de la Rosaleda del recinto González Hontoria.