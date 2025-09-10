El guionista Fernando Navarro visita Jerez para presentar 'Crisálida'

La librería El Laberinto en Jerez comienza sus actividades culturales del último semestre del año con el escritor Fernando Navarro, que presentará y dialogará sobre su primera novela, 'Crisálida', este jueves, 11 de septiembre, a partir de las 20 horas, acompañado por el librero Adrián Otero.

"La niña Nada abre los ojos en la cama de un sanatorio al que no sabe cómo ha llegado. Los recuerdos y las pesadillas provocados por los fármacos la trasladan a un tiempo anterior, cuando sus padres se la llevaron, junto con sus cuatro hermanos, a vivir a un bosque perdido en algún lugar entre las Alpujarras y Sierra Nevada. Allí la violencia y la locura se apoderan de toda su familia, en especial de su padre, al que apodan el Capitán, un hombre atormentado y paranoico por el que Nada siente una extraña fascinación. Asediada por una presencia inquietante que habita en el corazón del bosque, la niña aprende a crecer en mitad de una naturaleza tan viva como hostil, tan extraña como peligrosa".

Fernando Navarro es uno de los guionistas más activos y prolíficos del cine español. Ha colaborado con cineastas como Álex de la Iglesia, Isaki Lacuesta, Rodrigo Cortés, Paco Plaza o Jaume Balagueró. Ha sido dos veces nominado a los Premios Goya, en las categorías de Mejor Guion Original y Mejor Guion Adaptado. Entre su filmografía destacan 'Verónica' (nominada a Mejor Guion Original en los Premios Goya 2018), 'Orígenes secretos' (nominada a Mejor Guion Adaptado en los Premios Goya 2020), 'Bajocero' (2021), 'Venus' (2022) y la serie 'Romancero' (2023). Es coguionista de 'Segundo premio' (2024), película que se alzó con la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga y que ha sido nominada al Goya a Mejor Película y candidata a los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional.