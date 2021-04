El guitarrista Javier Ibáñez estrena la bulería ‘Soliloquio’

En los últimos años, la guitarra de Javier Ibáñez ha crecido a la par de artistas de la talla de Antonio ‘El Pipa’ o Eduardo Guerrero. Su capacidad interpretativa pero sobre todo su seriedad y talento sobre el escenario ha convencido a otros tantos artistas flamencos, que confían en él para sus diferentes propuestas.

Ahora, este sevillano de nacimiento pero afincado en Jerez desde muy temprana edad, ha dado un paso más, metiéndose en el estudio y dando salida a su primer single en solitario, ‘Soliloquio’.

“Siempre he tenido en mente grabar, pero claro, uno de los problemas de los guitarristas es que a veces nunca encontramos tiempo para hacerlo. Hace unos meses, Félix Vázquez me ofreció la posibilidad y de alguna forma fue el empujón que me faltaba”, relata el guitarrista.

Así ha nacido esta primera incursión de este músico, que actualmente y tras completar el grado superior en Córdoba, se encuentra realizando el Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco que se imparte en Jerez.

“Soliloquio era una bulería que tenía hecha hace al menos tres años, y a la que le hemos incorporado las letras que Sandra Zarzana hacía en un espectáculo de Antonio ‘El Pipa’. Me decidí por ella, introduciéndole algunas modificaciones y la he grabado”.

El proceso de grabación, que se ha realizado en el estudio K+Track de Carlos Merino, “ha sido laborioso porque además del tema en sí, hemos grabado con Félix un videoclip. Lo hicimos en octubre en Sevilla, concretamente en Cerro del Hierro y el Palacio Villa Luisa”, asegura Javier Ibáñez.

Sin embargo, hasta hace unas semanas no ha visto la luz, y ahora espera dar un paso más “lanzándolo a todas las plataformas digitales”, aunque eso no llegará hasta mediados del próximo mes, según recalca. La creación, según reconoce el propio guitarrista, espera ser “la primera piedra de un futuro disco, que espero grabar en breve”, prosigue.

Este primer trabajo ha contado con la colaboración de Sandra Zarzana, encargada de poner la voz principal, de la percusión de Carlos Merino y de los jaleos de Joaquín Marín ‘El Quini’ y Javier Peña. ‘Soliloquio’ ha sido mezclado por José Amosa en los Estudios León, y masterizado por Mario G. Alberni, de Kadifornia.

“La verdad es que a la gente le ha gustado, estoy muy contento y bueno, eso te da ilusión y ganas para seguir adelante”, apunta.

Mientras, Ibáñez prepara estos días nuevas actuaciones con Eduardo Guerrero, con quien actuará en el Teatro Jovellanos de Gijón en los próximos días, y con María José Franco, que exhibirá ‘Volver’ en el Teatro Real de Madrid el próximo 15 de abril. Además, se encuentra trabajando en el primer espectáculo en solitario de Tamara Tañé que estrenará en el Festival de Jerez.