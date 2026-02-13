El guitarrista Curro Carrasco estrena 'Un carro de lunares', el primer single de su próximo disco
El jerezano, que durante muchos años ha formado parte de Navajita Plateá, hace un paréntesis en su carrera con este proyecto, cuya primera pieza cuenta con la colaboración de su hermano Juañares
Curro Carrasco, guitarrista, compositor y productor, presenta “Un carro de lunares”, el primer single de su próximo trabajo discográfico en solitario. Una canción profundamente personal que marca una evolución natural en su trayectoria artística y que supone una declaración de intenciones de esta nueva etapa creativa.
El tema está escrito por Juañares, hermano del artista, producido y montado por el propio Curro Carrasco. La letra nace inspirada en su madre y se convierte en un homenaje a su persona y a los valores, el cariño y la fuerza de las mujeres que sostienen y transmiten la esencia familiar y cultural.
“Un carro de lunares” es un adelanto de un disco que se ha ido fraguando durante más de un año, trabajado a fuego lento, desde la honestidad y la necesidad artística de mostrar quién es Curro Carrasco hoy. Un proyecto donde el músico se desnuda creativamente y se presenta no sólo como guitarrista, sino también como autor, compositor y productor, reflejando su relación más íntima con la música.
Después de muchos años formando parte de Navajita Plateá, actualmente en un paréntesis consensuado para dar espacio a los proyectos personales de cada integrante, Curro se ha volcado de lleno en un trabajo profundamente personal, explorando su propio lenguaje musical sin filtros.
El disco contará con colaboraciones muy especiales de artistas a los que Curro admira y sigue de cerca y que próximamente dará más detalles.
Además, se suma al proyecto el artista jerezano Willie Márquez que ha dejado su impronta creativa en él. Gran amigo de Curro, y reconocido por su trabajo multidisciplinar con grandes marcas como Pacha, Hugo Boss, Osborne o Swarovski, aporta una imagen potente y cuidada, coherente con la sensibilidad del proyecto, sus caminos se cruzan con un objetivo común, reflejar, a través del arte, su esencia más pura y libre.
“Un carro de lunares” no es sólo una canción, es el inicio de un camino artístico más personal, sincero y libre, y el primer paso hacia un disco que promete mostrar a Curro Carrasco en su versión más auténtica .
Este nuevo sencillo viene de la mano de AIR Music, discográfica sevillana, que recientemente ha sumado a su roster el carismático perfil de Curro Carrasco, reforzando así su línea de flamenco.
