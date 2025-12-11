El guitarrista Javier Ibáñez, invitado por el Conservatorio de Nápoles para dar dos masterclass

El músico Javier Ibáñez ha llevado la guitarra flamenca de Jerez al Conservatorio San Pietro a Majella de Nápoles gracias a una experiencia Erasmus con su lugar actual de trabajo, el Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía, donde ejerce como profesor tutor.

Fue la coordinadora de Erasmus del centro y profesora de Viola, María José Alcázar, "quien me ofreció la posibilidad de asistir y ser invitado al Conservatorio de Nápoles, que cuenta con más de cuatro siglos de historia, para realizar un job shadowing, es decir, una movilidad de varios días en la que un profesional de un país europeo viaja a otro para observar el trabajo de sus homólogos", explica el guitarrista.

Allí ha estado durante la pasada semana bajo la tutela del profesor y maestro de guitarra clásica Sergio Cantella, y en dicha experiencia ha podido "aconsejar individualmente y en grupo, a las distintas formas y propuestas técnicas de flamenco que aparecen en piezas clásicas trabajadas por los estudiantes tales como “Fantasía Sevillana” de Turina, “Zapateado” de Joaquín Rodrigo, “Tercer Tempo de la Sonata Meridional” de Ponce o el Vito de José de Azpiazu".

Del mismo modo, el guitarrista afincado en Jerez ha llevado a cabo dos masterclass en los que ha acercado algunas de las técnicas más utilizadas en el flamenco. "Hemos trabajado los rasgueos y cómo los aplico al flamenco, y algunas nociones de acompañamiento al cante, ya que muchos de los alumnos no habían escuchado el flamenco en su vida. Por ejemplo, les puse la malagueña de Chacón para que vieran cómo acompaña la guitarra".

Para él, la experiencia "ha sido muy buena, porque sólo con dar clases en el conservatorio de Nápoles, que es un museo, merece la pena".

Javier Ibáñez, licenciado en el Conservatorio Superior de Córdoba en la rama de guitarra flamenca, ha sido el primer profesor de guitarra flamenca del Conservatorio Paco de Lucía de Algeciras, una experiencia que comenzó el curso pasado. Este año ha repetido en esta rama, una labor que alterna con su amplia experiencia dentro del mundo del flamenco, pues ha formado parte de las compañías de artistas como Antonio El Pipa, Mercedes Ruiz, María José Franco o Eduardo Guerrero, entre otros muchos.