El guitarrista Nono Jero estrena su primer single en solitario: 'Entre tus manos'

Después de una dilatada trayectoria profesional, forjada eminentemente como guitarrista de acompañamiento, el jerezano Nono Jero ha estrenado en todas las plataformas digitales su primer sencillo, exponiéndose como artista solista.

Se trata de los tangos 'Entre tus manos',un tema en el que cuenta con la colaboración de las voces de Maloko Soto y Joseletede Musho Gitano, los coros de Dolores de Perikín y Manuela Fernández, la percusión de Ané Carrasco, las palmas de Juan Grande y Juan Diego Valencia y el bajo de Manolo Nieto.

'Entre tus manos',cuyo título "representa una parte de mí, porque es algo mío que entrego a todo aquel que lo quierarecibir", supone la primera incursión de Nono Jero en el estudio de grabacióncomo solista, una experiencia que espera continuar y en la que tiene depositadas "muchas ilusiones".

El single,cuya portada ha sido creada por el pintor jerezano Luis Márquez, cuenta además con un vídeomusical que ha sido elaborado DPP Producciones.

LA CONTINUACIÓN DE UNA SAGA

Antonio Francisco Carrasco (Jerez,1986) proviene de una de las sagas guitarrísticas más importantes del panorama flamencoen el último siglo.

Es hijo de Antonio Jero y sobrinode Pedro Carrasco 'Niño Jero', dos guitarristas que han sabido dotar a la ya peculiar guitarra de Jerez, un toque personal y distinto.

Precisamente, sus primeros conocimientos llegaron a través de la tradición oral familiar, y con posterioridad, a la edad de 7 años, ingresaen el Conservatorio Joaquín Villatoro de Jerez de la Frontera.

En plena adolescencia ya había acompañado a figuras como Juan Moneo 'El Torta', Fernando de la Morena,Juana la del Pipa, José Mercé o Vicente Soto 'Sordera', consolidándose año tras año como un guitarrista muy versátil y completo.

En los últimosaños ha trabajado además con las nuevas generaciones del cante de Jerez, Lela Soto, Felipa del Moreno, Rafael del Zambo, aunque especialmente con María Terremoto, convirtiéndose en el guitarrista preferencial de la joven cantaora desde hace casi una década y tomando parte en los festivales y eventos más importantes del país y el extranjero.