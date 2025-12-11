‘Gyotaku’: testimonio gráfico y compromiso sostenible en Jerez

La práctica de nuevos métodos de interpretación artística y de aplicación de materiales innovadores al trabajo creativo ha sido una constante en el desarrollo de intervenciones plásticas y docentes. El vertiginoso avance tecnológico por un lado y la continuada investigación sobre procesos tradicionales ha supuesto un contrapunto equilibrado de resultados evidentemente gráficos y satisfactoriamente teóricos.

La preocupación por la salud de artistas que practican el grabado y por evitar riesgos en los procedimientos utilizados tradicionalmente, así como el respeto al medioambiente, han movido a una importante cantidad de profesionales de Escuelas de Arte y Universidades de todo el mundo a buscar alternativas menos tóxicas o sostenibles para la práctica artística en talleres, recibiendo denominaciones tan interesantes como green printing, incisione sostenibile, grabado alternativo… Dicho planteamiento ha sido durante muchos años el “leitmotiv” de DÚO Equipo Creativo y ha guiado la búsqueda de soluciones adecuadamente razonables y razonadas.

Eva Figueras Ferrer, en sus publicaciones sobre grabado no tóxico, afirma que “el desarrollo industrial y tecnológico del siglo XX ha conllevado un notable incremento y transformación de los lenguajes artísticos, que también ha afectado al grabado, ampliando los recursos de los grabadores de una forma impensable en generaciones anteriores”.

La grabadora Carolina Diéguez, en el interesante prólogo del libro Vademécum del grabado de Graciela Buratti se pregunta ¿por qué el grabado?, para responder que “más allá de su carga histórica y estética y a propósito de ella, el grabado es nuestra forma de pensar en imágenes, de experimentar las formas y las técnicas para trascenderlas”, afirmando que “en su esencia de único y múltiple, reside la posibilidad del juego y la diferencia, ligados desde su origen a la artesanía y a la comunicación”.

En este proceso de experimentación e implementación de nuevos materiales encontramos en la técnica de Gyotaku una solución muy interesante y sorprendentemente atractiva a la vez que lúdica, con unos indudables resultados demostrables que ofrecen una perfecta sintonía entre métodos tradicionales y planteamientos de máxima actualidad.

Como es bien sabido, la ordenación con parámetros rigurosos asfixia la creatividad vital, por lo que es hora de tomar otros derroteros probando elementos vinculados al color y a materiales que proporcionen texturizaciones o imprevistos aleatorios que sacudan la sensibilidad y nos distancien de miméticas resoluciones.

Lo que se inició hace siglos por pescadores y pescaderos orientales ha llegado a convertirse en nuestros tiempos en una manifestación de arte contemporáneo comprometido que incorpora las recientes tendencias en respeto al medio ambiente, de seguridad en el trabajo y de eliminación de riesgos para la salud, promoviendo así prácticas de desarrollo sostenible con la consiguiente facilidad de implementación y actualización de técnicas tradicionales que estaban llamadas a desaparecer.

DÚO Equipo Creativo, Gabriela Diosdado Selma y Domingo Martínez González, ofrecerán la conferencia 'Gyotaku: testimonio gráfico y compromiso sostenible' será la última del ciclo 'Jerez, siempre' en este curso. En ella tomará posesión como académico correspondiente Domingo Martínez González y la presentación estará a cargo del académico de número Eugenio José Vega Geán.

