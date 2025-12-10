La Sociedad Literaria Sherlock Holmes de Jerez presenta la charla 'La estirpe de Irene Adler: damas del misterio'

La Sociedad Literaria Sherlock Holmes presenta la charla 'La estirpe de Irene Adler: damas del misterio', de la editora y escritora Mª José Solano.

La Sociedad Literaria Sherlock Holmes organiza el 12 de diciembre a las 19 horas, una nueva actividad dedicada a destacar el legado de las grandes creadoras del género detectivesco. La invitada es la editora, historiadora del arte y escritora Mª José Solano, que impartirá la conferencia 'La estirpe de Irene Adler: damas del misterio', una aproximación divulgativa y apasionante a aquellas autoras del siglo XIX y principios del XX que, pese a su calidad literaria, siguen siendo menos conocidas por el gran público.

En esta charla, Solano rescatará nombres, obras y perspectivas femeninas que contribuyeron a la consolidación del relato policial y de intriga en sus orígenes, reivindicando una genealogía literaria que trasciende el estereotipo victoriano y amplía el mapa del misterio más allá del canon.

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Hispalense, Mª José Solano se formó también en lengua portuguesa y cursó un MBA en Gestión Cultural en la Universidad de Salamanca. Ha impartido docencia de Patrimonio Cultural, Arte Contemporáneo e Historia del Arte en diversas instituciones, entre ellas la Universidad de Nebrija.

Durante una década trabajó en la Real Academia Española, experiencia que impulsó su dedicación al ámbito editorial. Es cofundadora de ZendaLibros, coeditora de la colección de novelas clásicas ZENDA–EDHASA y columnista en ABC. Además, conduce el programa de entrevistas 'Voces de la Cultura' de la Fundación Augusto Ferrer-Dalmau.

Como autora, está especializada en viajes literarios. Entre sus obras destacan la guía 'Jerez' (Tinta Blanca, 2023), el libro de viajes 'Una aventura griega' (Debate, 2023) y la serie reunida en 'La mujer que besó a Virgilio' (Almuzara, 2024).

El encuentro se celebrará en Coworking CyEC – Coworking Cultura y Empresa Cámara (C/ Sevilla 15). Debido al aforo limitado, se pide confirmación previa de asistencia.