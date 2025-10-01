Jerez ya tiene el gran outlet de marcas de lujo

HalfPrice ya está en Jerez. Luz Shopping da un paso más en su compromiso por ofrecer a sus clientes una propuesta comercial diferencial e innovadora con la primera apertura del gigante polaco HalfPrice. Es el primer establecimiento de esta marca en la provincia y el segundo en Andalucía.

Con una superficie de 2.200 m² y un equipo inicial de 18 trabajadores, la cadena de ventas off price ofrece una amplísima variedad de productos originales de más de 3.000 marcas globales a precios irresistibles: moda, calzado, artículos para el hogar, accesorios para mascotas, deporte y snacks de todo el mundo.

Para celebrar su llegada, HalfPrice ha preparado una inauguración por todo lo alto obsequiando a sus primeros 50 clientes con un detalle exclusivo. Además, Luz Shopping ha lanzado un sorteo en su Instagram en el que los participantes pueden ganar una de las cuatro tarjetas regalo de 30 euros para gastar en la tienda.

Esta nueva cadena se suma a las activaciones generales del centro desde hoy mismo y, por ello, se ha anunciado su incorporación al programa de Tarjeta Regalo de LUZ Shopping. Esto significa que los clientes pueden ya empezar a utilizar sus tarjetas regalo también en este nuevo establecimiento.

"La apertura de HalfPrice representa una apuesta estratégica por seguir acercando marcas internacionales de primer nivel a nuestros visitantes. Nos alegra especialmente que hayan elegido Luz Shopping para su expansión en Andalucía", explica Antonio Íñigo, director de Luz Shopping.