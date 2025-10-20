La Hermandad de la Clemencia reclama al Ayuntamiento una solución al solar abandonado contiguo a la parroquia

La Hermandad de La Clemencia ha puesto de manifiesto su preocupación tras los hechos ocurridos en el pasado sábado en el solar contiguo a la parroquia. Dicho solar salió ardiendo de madrugada, afortundamente, sin daños ni incidentes, pero que ha levantado inquietud entre sus hermanos. Se da la circunstancia de que esta situación ya se repitió el pasado mes de abril, poniéndolo así en constancia del Ayuntamiento la propia hermandad.

Desde la cofradía de San Benito se asegura que se envió "un escrito a la alcaldesa, exponiendo el riesgo que supone el estado de abandono y descuido del descuidado solar. Sin embargo, no se ha producido ninguna reacción ni acción municipal para atajar esta situación".

El hermano mayor de la cofradía, David Guerrero, asegura que "el terreno se ha convertido en un foco de inseguridad, que genera un estado de miedo e intranquilidad entre los vecinos de la zona que temen por su seguridad al transitar por el lugar".

La Clemencia ha solicitado "una actuación urgente" por parte del gobierno municipal en este enclave "para que no tengamos que lamentar daños personales ni en el patrimonio de nuestra hermandad".