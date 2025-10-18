Pepe Castaño Rubiales, hermano mayor perpetuo del Nazareno

La Hermandad del Nazareno concedió este viernes el título de Hermano Mayor Perpetuo a José Castaño Rubiales, Pepe Castaño, figura esencial en la historia reciente de la cofradía y uno de los referentes espirituales de la Noche de Jesús. La decisión fue aprobada en un cabildo extraordinario celebrado en la sala capitular de la sede de la hermandad, ubicada en el edificio anexo a la capilla de San Juan de Letrán.

La propuesta partió de la cuadrilla de cargadores del paso de Nuestra Madre y Señora del Traspaso, que presentó formalmente la iniciativa el pasado mes de septiembre, acompañándola de un detallado bosquejo de los méritos de Castaño Rubiales. En el escrito, los cargadores recordaban cómo José Castaño, nacido en 1942, 'heredó' la fe a Jesús Nazareno de su madre, Ana Rubiales. Durante 76 años, y de manera ininterrumpida, ha vestido el hábito morado en la Noche de Jesús, la mayor parte de ellos bajo el paso de Nuestra Señora del Traspaso, cumpliendo fielmente su penitencia año tras año.

Su implicación con la hermandad se consolidó en 1986, cuando asumió la secretaría durante la mayordomía de José Pérez Luna Gallegos. A la muerte de este, fue elegido hermano mayor, cargo que ejerció durante cuatro legislaturas consecutivas. Entre sus logros más significativos, destaca haber impulsado, junto al entonces obispo de Jerez Rafael Bellido Caro, el decreto que permitió por primera vez en siglos la incorporación de mujeres a la junta de gobierno con voz y voto.

Bajo su mandato, la corporación reforzó su acción social con la creación de las Cáritas Nazarenas, destinadas a atender no solo a los hermanos necesitados, sino también a los vecinos de los barrios más humildes de la ciudad.

Además, fomentó la formación religiosa y la atención a enfermos y mayores, creando una estructura de servicio que aún perdura. Entre sus iniciativas más recordadas figura la creación del primer columbario fuera de los cementerios oficiales, ubicado en el templo de Cristina, que permitió a los hermanos descansar eternamente junto al Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Durante su etapa se instituyeron también actividades emblemáticas como los Veranos Nazarenos, las excursiones a santuarios y los hermanamientos con otras cofradías, entre ellos el de la Hermandad del Cristo de la Expiración.

Además, fue pregonero de la Semana Santa de Jerez y fue reconocido por el Ayuntamiento con el título de Hijo Predilecto de la Ciudad. Además fue designado rey mago en 1986. Ha escrito 35 libros, el último, precisamente, se presentó semanas atrás en Los Claustros de Santo Domingo y lleva por título ‘Jerez, tierra prometida de los gitanos’.