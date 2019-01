Todos los nombres llamados a presidir el consejo de cofradías

Tras publicar este periódico, en la jornada de ayer, el futuro relevo en la presidencia del consejo local de la Unión de Hermandades por parte de José Ignacio Soto Pacheco, la rumorología cofrade estalló y los batiburrillos en tertulias recibían la misma carnaza que se sirve al mediodía en la jaula del león situada en la zona de Tempul. Los grupos de WhatsApp amanecieron con cientos de mensajes y la noticia fue analizada al revés y al derecho. Parecía como si todos pidieran más madera cuando lo publicado es la única leña que arde.

La información ofrecida por este medio era lo suficientemente consistente como para ser publicada. Ratificada por la persona aludida. A muchos cofrades, esta situación en el tablero le cogió con el paso cambio y así comenzó un reguero de descrédito a la nota. Desde hace semanas, suenan otros nombres en los que hoy esta redacción cofrade se hace eco y consulta las posibilidades a ocupar el sillón de Curtidores.

Ildefonso Roldán ha estado en las apuestas desde hace meses. Sin embargo, el ex hermano mayor de la Esperanza de la Yedra se ha mostrado lejano a dar el paso. Incluso se comentó que podría haber llegado a Curtidores por decisión expresa del obispo Mazuelos. Sin embargo, nada ha trascendido del asunto.

Por otro lado, José Manuel García Cordero ofrecía a este medio una visión mucho más sosegada de lo que muchos cofrades piensan. “Ahora mismo mi objetivo es acabar el mandato como hermano mayor. La obras en San Telmo aún no han concluido y me gustaría irme con todo concluido”, manifestaba García Cordero. Añadía que “no descarto presentarme en alguna ocasión. Pero hasta junio estoy pensando en mi hermandad. Podría haber, incluso, hasta una dispensa para alargar algo más el mandato con el fin de finiquitar la obra y cuadrar todos los números de manera que quien entre lo tenga todo cerrado”.

Manuel Fernández, ex hermano mayor del Prendimiento, también está presente en las quinielas. Sin embargo, afirma que “no lo contemplo en ninguno de los casos. Mis ocupaciones laborales me impiden poder tener el tiempo necesario para atender un cargo de esta importancia”. Asegura que “sí me han hablado algunos hermanos mayores para que me lo plantee. Pero ahora mismo, en mi situación, es imposible. Yo, o estoy de verdad, o no me comprometo”.

Eduardo Velo García ha sido otro de los que presumiblemente postulaban para ocupar Curtidores. En este sentido, Velo sonríe y manifiesta que “ya serví al consejo en la época de ‘Lete’. Sé lo que es ocupar un cargo así. Ni me lo planteo. Estaré al servicio de las cofradías, pero me gusta hacerlo en una segunda línea”.

Raúl Castaño también ha sonado en algún momento. Sin embargo, Castaño es claro y conciso al respecto: “Ni soy ni seré candidato a presidir el consejo. Yo soy cofrade de Jesús, con eso ya estoy satisfecho. Me lo han planteado pero no está dentro de mis proyectos”, afirma.

Pedro Larraondo es otro nombre que ha sonado durante años. “Siempre me lo han comentado pero de una manera informal y siempre en el marco de alguna tertulia de amigos. Quizá me vean con algunas aptitudes para presidir el consejo y por eso insisten. Pero no hay nada más”, asegura el cofrade de la Coronación de Espinas.

Por otro lado, José Luis Sánchez ha seguido sonando desde que Dionisio Díaz llegara a Curtidores tras unas votaciones en las que se presentaban los dos. Sánchez hace ya algunas fechas comentaba a esta redacción cofrade que “sólo porque me reúna de vez en cuando con el equipo de consejeros que venían conmigo en mi equipo de trabajo no quiere decir que estemos preparando nada. De hecho, no hay nada”. Por tanto, Sánchez también queda también fuera de las quinielas de los batiburrillos.

Por parte del consejo que preside Dionisio Díaz, mutismo total. No se ha querido dar más vueltas a todo este asunto que ha irrumpido como un tornado.

Llegados a este punto, por eliminación del resto, José Ignacio Soto queda como el único cofrade que ha lanzado la posibilidad en firme a presentarse. Por tanto, la posible terna se resume a día de hoy en una sola persona. La misma que esta redacción cofrade ofrecía a sus lectores con todo el fundamento y rigor. Ahora habrá que esperar si todo este asunto está acordado con el actual equipo que ocupa Curtidores.