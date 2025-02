Homenaje a los empleados municipales de Jerez jubilados

Los empleados municipales jubilados en los últimos años han sido homenajeados este viernes en un acto celebrado en los Claustros de Santo Domingo, durante el que la alcaldesa, María José García-Pelayo, les ha dado las gracias por sus servicios al Ayuntamiento y a la ciudad de Jerez.

Más de un centenar de antiguos trabajadores de la plantilla municipal y de las empresas municipales se han dado cita en el reconocimiento al trabajo desempeñado durante toda una vida laboral organizado por el Ayuntamiento, acto que ha contado con la asistencia de miembros del gobierno local, la Corporación jerezana y representantes de las distintas secciones sindicales.

La regidora jerezana ha dedicado a los homenajeados palabras de reconocimiento por su dedicación, profesionalidad y años de esfuerzo, al tiempo que les ha agradecido su aportación a Jerez y a la ciudadanía, su contribución a la mejora de los servicios municipales y a humanizar la gestión de la administración local, la más cercana a los jerezanos y jerezanas.

"Muchos de vosotros os incorporasteis al Ayuntamiento en los inicios de la democracia y habéis sido responsables en gran medida de que esta ciudad se incorporara a un sistema que nos trajo derechos y libertades y, sobre todo, en mejorar la vida de la gente y creo que todos, vosotros y las distintas corporaciones y alcaldes y alcaldesas, todos juntos lo hemos conseguido", ha manifestado Pelayo.

"De vosotros, de la plantilla municipal no sólo aprenden los compañeros sino también los gobiernos; un gobierno que no escucha a la plantilla es un gobierno que se equivoca (...) Tenemos que ir de la mano y no podemos olvidar que lo hacéis por vocación de servicio público, de servicio a los demás", ha añadido.

En nombre del grupo de empleados jubilados, Eugenio Sánchez Salas ha agradecido el reconocimiento y se ha referido a los años de servicio en el Ayuntamiento.

Durante el acto, los antiguos miembros de la plantilla municipal han recibido como obsequio un pin con el escudo del Ayuntamiento y una lámina con la ilustración del Cabildo Viejo como recuerdo de su trabajo por Jerez.

El acto ha sido amenizado con un programa musical a cargo de los alumnos del Conservatorio de Música Joaquín Villatoro, Antonio Morales y Vicente Merello Clavijo, que han interpretado piezas de Francisco Tárrega y Johann Sebastian Bach.