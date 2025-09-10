Horario de los conciertos del V Festival Rockin Sherry de Jerez

La quinta edición del Festival Rocking Sherry se celebrará este sábado, 13 de septiembre, dentro del ciclo de las Fiestas de la Vendimia de 2025 en Jerez. Una cita musical, con entrada libre, organizada por el Ayuntamiento de Jerez y Rock & Roll Club, que tendrá como cabeza de cartel a los legendarios Los Sirex, que están de gira por el 65 aniversario de su fundación.

La programación completa será:

Plaza Rafael Rivero:

13:30 horas. 'Honey River Jazz Band'

Plaza del Banco:

17:30 horas. 'Rocking Bumpers'

19:00 horas. 'The Hick Riders'

20:30 horas. 'The Sun Rockets'

22:30 horas. 'Los Sirex'