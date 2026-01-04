Horario, itinerario y detalles de la cabalgata de Reyes Magos de Guadalcacín 2026

En la tarde de este lunes día 5 se celebrará la Cabalgata de Reyes Magos de la entidad local autónoma de Guadalcacín. Para ello, se han preparado una serie de actos durante toda la jornada para el disfrute de los más pequeños de este núcleo jerezano.

Los actos comenzarán a las doce de la mañana con la coronación de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que se celebrará en la iglesia (Parroquia de San Enrique) en un acto simbólico que marcará el inicio de una de las jornadas más esperadas del año.

Ya por la tarde, a las 16:30 horas, dará comienzo la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, que partirá desde el aparcamiento junto a la piscina municipal y la zona anexa al campo de fútbol playa, recorriendo las principales calles y barrios de Guadalcacín para acercar la magia de los Reyes Magos a todos los vecinos.

El extenso recorrido incluirá, entre otras vías, la Avenida Nueva Jarilla, calles como Espino, Colonia de Caulina, Pistacho, Tomasa Pinilla, Cerón, Capacho, Alforja, Magallanes, Feria, Real, Sepúlveda, Olivo, Almendro, Madrid, Jazmín, Alcalde Domingo Ruiz, Gustavo Adolfo Bécquer, Miguel de Unamuno, así como distintas barriadas y avenidas del municipio, finalizando en la Plaza de la Artesanía.

Durante la cabalgata se repartirán más de 3.600 kilogramos de caramelos y 3.000 conos de chucherías, garantizando una tarde llena de alegría y color para los más pequeños.

Como colofón a la jornada, en torno a las ocho y media de la tarde, una vez finalizada la Cabalgata, se procederá al reparto de 600 bolsas de juguetes destinadas a todos los niños Guadalcacín que se realizará en la Plaza de la Artesanía mediante un sistema de tickets previamente entregados, con el objetivo de asegurar un reparto ordenado y equitativo.

Desde la entidad local autónoma de Guadalcacín se ha invitado a toda la población a participar y disfrutar de esta celebración, que cada año refuerza los valores de convivencia, ilusión y tradición, y que pone el broche final a las fiestas navideñas en este municipio.