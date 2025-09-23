Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de la Merced 2025 en Jerez

Jerez se vestirá de gala este 24 de septiembre para recibir a su patrona, la Virgen de la Merced, que recorrerá por la tarde las calles de la ciudad.

Será a las 18.30 horas cuando la procesión parta desde la Basílica de La Merced para recorrer su habitual trayecto, es decir, calle Merced, plaza de Santiago, calle Ancha, calle Ponce, calle Guadalete, plaza del Mamelón, Alameda Cristina, Porvera, calle Ancha, plaza de Santiago y calle Merced.

Un año más, Martín Gómez Moreno será el encargado de dirigir a la cuadrilla de costaleros, mientras que en el apartado musical volverá a contar abriendo paso con la Agrupación Musical San Juan, y detrás del paso, la Banda Municipal de Música, que retoma así este acto tras su ausencia del pasado año.

Previamente, por la mañana, está prevista la renovación del voto de la ciudad a la patrona, que será a las 10.30 horas en La Merced, y a la que acudirá la primera autoridad de la ciudad. Tras dicho acto, concretamente a las 11 de la mañana, tendrá lugar una Eucaristía presidida por el Obispo de la diócesis Asidonia-Jerez, Monseñor José Rico Pavés.

También por la mañana, las distintas hermandades de la ciudad, especialmente sus grupos jóvenes, volverán a llenar de colorido la jerezanísima calle de La Merced, donde se colocarán un año más las habituales alfombras de sal, cada año más sofisticadas.

Como escribiera hace unos años Antonio Gallardo Molina, cuyo centenario de su nacimiento se celebra en este 2025: “Pasa, Merced, medianera, de Dios y los jerezanos. Pasa llevando en tus manos a Cristo en su Primavera. Por vera de la Porvera la brisa dará saltitos, porque tus ojos benditos relumbran de Gracia pura. ¡Y ante tu oscura hermosura hasta el silencio da gritos!