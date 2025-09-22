José Antonio Ortega Ruiz, reconocido por la Orden de la Merced

La orden de la Merced ha decidido entregar el reconocimiento 'Jerezanos de su Patrona de 2025' a José Antonio Ortega Ruiz, un hermano de la Fraternidad Mercerdaria de la Virgen de la Cabeza, La Misión y los Judíos de San Mateo.

Antonio, casado, padre de cuatro hijos y abuelo de cinco nietos, "es un hombre comprometido con los demás", reconocieron en el acto.

En los días previos a la celebración de la Patrona jerezana, los padres de esta Orden en Jerez han tenido a bien reconocer "a labor humilde y desinteresada de personas como José Antonio, "gente anónima que da visibilidad a bondades tan importantes como el desprendimiento, la perseverancia y el servicio".

Cofrade, poeta y compositor, los versos y poemas de Antonio "son escuchados en forma de plegaria cada año desde el balcón de la calle Merced, justo tras la salida de la Patrona".

El año pasado 'Jerezanos de su Patrona' recayó en el coro de la Merced y San Juan Grande. Otros reconocidos han sido el matrimonio formado por Juan Suárez y María Jesús Jaime o Pepe Carretero en el año 2022 por su labor a la hora de acercar a cientos de niños cada año al templo mercedario.