Horeca confía en superar este verano la ocupación hotelera de 2024 en Jerez pese a las previsiones

Horeca, la Federación de Hostelería de Cádiz, ha anunciado sus previsiones de este verano de 2025, unas previsiones que a nivel local caen con respecto al periodo estival de hace un año, si bien es cierto, tal y como reconoce Antonio de María, su máximo responsable, que "son números esperanzadores, porque hoy en día la gente suele no reservar con tiempo".

Aunque inicialmente, las previsiones hablan de una ocupación hotelera en Jerez menor a la del año pasado, la experiencia en el sector de Antonio de María invita a ser optimista "porque en Jerez, por ejemplo, de cara a la primera quincena de julio se está sólo tres puntos por debajo, y eso quiere decir que al final se superarán los registros del año pasado, estoy convencido".

La segunda quincena de julio y agosto también reflejan, en la encuesta realizada por Horeca, cifras inferiores a 2024. Así, en la segunda quincena de julio se habla de un 71% y en agosto se cifra en un 76% de ocupación. "Aunque pueda parecer lo contrario, son buenos datos, date cuenta que hoy por hoy, cada vez es más frecuente que la gente llega sin reservar, por tanto, todos esos datos no están ahí computados. El año pasado hubo una previsión en la primera quincena del 59% y al final se superó el 70%. Lo mismo pasó en la segunda, que era del 65% y se llegó al 80%. Estoy seguro que vamos a tener una ocupación récord este año".

A nivel provincial, Cádiz, Chipiona, Zahara de los Atunes, Arcos de la Frontera y La Línea de la Concepción superan las cifras del pasado año en la primera quincena de julio, mientras que en la segunda, lo hacen Chiclana, Rota y Chipiona.

"Creo que el verano va a ser bueno, de eso no cabe duda, porque con las previsiones en mano hay localidades que están incluso por encima del año anterior, y el resto, subirán seguro. La provincia sigue teniendo muy bienos registros, como se puede ver en Arcos, que está lejos de la costa y tiene unos buenos datos de previsiones. Además, este año no tenemos condicionantes como el agua, porque los pantanos están al doble de su capacidad con respecto a 2024".

La patronal ha adelantado también los registros del recién finalizado mes de junio que en Jerez han tenido una ocupación hotelera inferior a la del pasado año, es de decir, del 70% de 2024, se ha pasado al 66% de 2025. En este mes destacan los buenos números de otras localidades de la provincia como Chipiona, Cádiz, Chiclana, Sanlúcar de Barrameda, Zahara, y Arcos de la Frontera, que han superado las cifras del año anterior.

Indignación con los trenes

Desde Horeca han mostrado su malestar con la situación que se está produciendo en las conexiones de trenes entre Madrid y Cádiz. Antonio de María asegura que "en los últimos cuatro o cinco años, todos son problemas. No pedimos que nos den nada, pero sobre todo que no nos quiten", afirma.

Según el presidente de la Federación, "lo que no es normal es que hace unos años teníamos 6 trenes semanales que conectaban Cádiz y Madrid y además con doble composición, y actualmente solo tenemos tres y los fines de semana ponen uno más, pero no son de doble composición. Esta ruta es una de las que más viajeros mueve en toda España y sin embago, siempre tienen una excusa y en estos últimos años, por una razón u otra, han ido reduciendo las conexiones sin más. Ya no estamos pidiendo que nos pongan el AVE en la provincia, pero al menos que no nos quiten trenes".

La Asociación de Hostelería de Jerez, con buenas vibraciones

Por su parte, desde la Asociación Hostelería de Jerez también se espera un verano "positivo", siguiendo la tónica de los últimos años "donde se demuestra que la ciudad ofrece al visitante muchas alternativas tanto a nivel de ocio como a nivel gastronómico, para todos los bolsillos".

Asimismo, considera que "la cercanía de la costa está posibilitando la presencia de un turista que no sólo busca el sol y la playa, sino que puede disfrutar de la playa, pero a su vez saborear otras propuestas. Cada vez hay más gente que viene a veranear a Jerez".