Horeca prevé una ocupación hotelera del 90% en el puente de la Inmaculada en Jerez

Horeca ha hecho públicas las previsiones de ocupación hotelera para el puente de la Inmaculada y la Constitución, que arranca este viernes 5 de diciembre. Jerez volverá a liderar este dato en la provincia de Cádiz, pues según las previsiones, será la ciudad con mejor ocupación en estos días festivos.

La Federación de Hostelería de Cádiz en la provincia habla de una ocupación del 90%, repartida entre el 88,05% prevista para la noche del viernes 5; el 88,96%, para la del sábado, y el 91,99, para la del domingo, que será sin duda, la que más visitantes atraerá a Jerez.

El boom de la Navidad en la ciudad, atraída por sus zambombas, hace que Jerez se ha convertido en un destino preferencial a nivel nacional para estas fechas. Si los dos últimos fines de semana ha congregado en la ciudad a un buen número de visitantes, la llegada del puente y los días festivos provocará, posiblemente, que la afluencia sea superior a la registrada hasta ahora.

En la provincia, según los datos de Horeca, sólo El Puerto de Santa María se acerca a Jerez con un 80% de ocupación prevista. La ciudad costera aprovecha también el overbooking de estos días en su localidad vecina, de ahí que sean muchas las personas que opten por reservar hotel en ella, entre otras cosas porque los precios son más bajos que en Jerez.

Muy cerquita de El Puerto está Sanlúcar, con un 78% de ocupación prevista, a la que sigue San Fernando, con un 75%, Chiclana, con 73,6% y Arcos, que se queda en un 72%. El puente, en términos globales, tendrá en la provincia de Cádiz una ocupación del 71,16%.

Desde Horeca se intuye además que la ocupación, como ya ocurrió el pasado año, será superior a la prevista, principalmente porque las previsiones meteorológicas, que son causa fundamental para el aumento o cancelación de las reservas de hotel, son positivas de cara a todo el puente en la ciudad.

Hay que recordar que el pasado año, Horeca cifró la ocupación final en el puente en un 76%, es decir, 6 puntos por encima de las previsiones, destacando entonces los buenos números de viernes y sábado, cuando se alcanzó el 96% de ocupación en los hoteles de la ciudad. Por contra, en 2023 los datos llegaron al 83%, contando entonces con cuatro días de puente, y no tres como el pasado año.

Por su parte, desde la Asociación Hostelería de Jerez se confía en que el puente "sea bueno para la hostelería", si bien asegura que "este de 2025 es un poco light porque uno de los días de fiesta cae en sábado y entonces no tiene ese doble efecto como si cayera en domingo", asegura su presidente Alfredo Carrasco.

"Dependerá sobre todo del tiempo porque recuerdo que ha habido puentes de la Inmaculada con días primaverales y eso es éxito asegurado, pero si el tiempo no acompaña, la gente se queda en casa. En este caso, creo que al menos sábado, domingo y lunes van a ser buenos, y eso marcará mucho los resultados".

La ocupación en Andalucía

La Consejería de Turismo habla de un grado de ocupación del 70% en los establecimientos hoteleros de Andalucía durante el próximo puente de la Constitución y la Inmaculada, según el sondeo de previsiones realizado entre las empresas del sector.

Si bien la duración del puente en es te 2025, de tres días, no lo hace directamente comparable con las mismas fechas de ejercicios anteriores, los resultados esperados se sitúan por encima de la ocupación en los cuatro años previos, en los que osciló entre el 67% y el 55%.