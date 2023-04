Profesionales del Hospital de Jerez alertan de la reducción de personal, bajas sin cubrir y falta de inversión

Sin cubrir vacaciones o permisos, reducción de personal, saturación... Son algunas de las denuncias de sanitarios del Hospital de Jerez ante la situación que viven a diario, un escenario que prevén que empeorará en vacaciones por una supuesta falta de contratación.

"No se hace ningún tipo de cobertura de las distintas ausencias que se generan a lo largo de estos días, como incapacidad transitoria, vacaciones, permisos... Cuando hay una ausencia por cambio de categoría o alguna cuestión similar, el puesto también se deja sin cubrir", alertan los profesionales.

"Lo que nos está llegando por parte de algunos cargos intermedios, incluso dicen que se ha comentado en la sede de servicios centrales, es que hay una diferencia en el presupuesto, vamos que se les ha ido el presupuesto a estas alturas del año y que por lo tanto hay que apretar el cinturón para no hacer más gastos", señalan. "En el caso concreto de nuestro hospital y distrito, lo estamos notando de manera clara y evidente. Sin ir más lejos, en esta semana ha habido ocasiones en las que se ha tenido que trastornar la organización ya prevista y la funcionalidad de los quirófanos de tarde por falta de personal de algunas categorías", alerta el colectivo sanitario.

"El personal es insuficiente y además nos encontramos con permisos que ya estaban concedidos, y que ahora por razones asistenciales de fuerza mayor se anulan. En las áreas de hospitalización hay muchas categorías, de enfermeros, auxiliares o celadores, que se están viendo mermadas y por lo tanto los compañeros que realizan el trabajo en esas jornadas tienen que asumir las tareas de los compañeros que no están presentes. ¿Eso que lleva? Pues lleva a un deterioro manifiesto de la calidad asistencial", remarcan los profesionales del Hospital.

El colectivo pone algunos ejemplos: "En una planta de hospitalización donde habitualmente había tres enfermeros se quedan dos. Otro ejemplo, en el área quirúrgica de tarde donde había 3 celadores se ha quedado uno y en algunas áreas de hospitalización se ha retirado al celador, con lo cual las auxiliares y el personal de enfermería se encuentran en una situación bastante difícil".

Consecuencias del mal estado de la Atención Primaria

"Es una situación bastante preocupante y no nos augura ningún buen futuro este verano", adelantan los sanitarios, quienes también hacen hincapié en la situación de la Atención Primaria. "La demanda que se hacen de las urgencias del Hospital está por encima de la media que normalmente se hace como consecuencia de los vacíos que tiene la Atención Primaria. Nos preocupa, porque además entendemos que la sanidad no está solo y exclusivamente para curar, sino también prevenir las enfermedades en Atención Primaria. Con lo que estamos viendo, no hay una posibilidad de prevenir enfermedades", apuntan.

Además, subrayan que "si en este momento hay graves problemas en la Atención Primaria, no queremos imaginar lo que va a ocurrir cuando los centros de salud cierren por las tardes por la falta de personal".

"Llama la atención el silencio que desde las organizaciones sindicales se da en este momento. Nos hemos visto ninguna denuncia por parte de ninguna de las organizaciones que deberían de estar atentas a esta situación. Pero bueno, nosotros como profesionales sí vamos a estar atentos", aseguran.

"Falta un plan de inversiones" en el Hospital de Jerez

"El Hospital de Jerez no ha crecido en su cartera de servicio ni en su plantilla de manera adecuada para atender a la población. No podemos olvidar que el último edificio inaugurado desde el punto de vista de la hospitalización, y no de consultas externas, fue el año 86", denuncian,

"En vez de buscar conciertos con empresas externas, el Hospital de Jerez debería haber crecido, en la capacidad de camas por ejemplo, y no que por el contrario dicha capacidad se ha visto mermada también a lo largo de estos años. Se tendría que haber construido un nuevo edificio de hospitalización para dar respuesta a la demanda y así tener un servicio sanitario público adecuado".

Los profesionales señalan que "no estamos de acuerdo para nada en que se pongan conciertos con determinados centros. Eso puede ser una sanidad circunstancial, pero en un proyecto, en una hoja de ruta que demandamos los profesionales para aliviar la problemática de la población a la que asistimos y de los propios trabajadores, pasa por un plan de inversiones en nuevas infraestructuras. Está muy bien lo del nuevo centro de salud de Madre de Dios, lo aplaudimos porque creemos que es necesario, pero de la misma manera es necesario hacer una inversión en infraestructura en el Hospital de Jerez".