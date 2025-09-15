El Hospital de Jerez recorta la lista de espera para una operación

El Servicio Andaluz de Salud ha reducido la lista de espera para una operación en Jerez en 583 pacientes, con respecto a diciembre de 2024. El SAS ha publicado este lunes en su página web los datos de listas de espera correspondientes al corte de junio, adelantándose a la publicación oficial del Ministerio de Sanidad.

En el caso del Hospital de Jerez, la lista de pacientes inscritos en la lista de espera quirúrgica es de 6.404 usuarios. Según los datos oficiales publicados por el SAS, de junio de 2024 a junio de 2025, la lista de espera se ha recortado en 3.357 personas. En cuanto a los pacientes fuera de plazo, la lista baja de 2.409 a 1.205; y la demora media de días para la intervención se reduce de 196 a 142.

En cuanto a los grupos de procedimientos con más lista de espera, el ránking lo lidera las operaciones sobre cristalino y cataratas con 948 pacientes esperando, y otros procedimientos terapéuticos sobre párpados, conjuntiva y córnea suma 600 usuarios a la lista.

Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la lista de espera para primera consulta con especialista en el Hospital de Jerez se reduce de 30.836 a 28.070 personas (−2.766), con 2.536 menos fuera de plazo (de 15.884 a 13.348). La demora media también disminuye considerablemente de 140 a 89días (−51 días).

Para el SAS las cifras, a nivel provincial, reflejan una "evolución positiva desde la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria" para la lista de espera quirúrgica en enero de 2024 y del plan específico para consultas externas en enero de 2025: "Por provincias, en cuanto a las intervenciones, los avances son especialmente notables en Cádiz, con 6.743 pacientes menos y una reducción de la demora de 159 a 116 días. Asimismo, entre las provincias con mejores resultados en consultas externas también destaca, con una reducción de casi 11.500 pacientes en espera y un recorte de la demora de 148 a 116 días".

Andalucía ha registrado en el primer semestre de este año un total de 223.074 intervenciones, de las cuales el 86% se han realizado en centros públicos, "consolidando a esta red como la principal garante de la atención quirúrgica". Este "esfuerzo" ha permitido reducir en 20.319 el número de pacientes pendientes con garantía, lo que supone un descenso del 14,2%, y en 30.074 los pacientes fuera de plazo, con una caída del 56,7%.