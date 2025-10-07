El Hospital de Jerez comprueba que "no hay afectadas" por los cribados de cáncer de mama

El Hospital de Jerez ha informado a la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez que la paciente de cáncer de mama que podría ser una afectada en los cribados, finalmente no pertenecía a este programa de detección precoz. AMMA lamenta la confusión, aunque insiste en que la alarma social creada por la problemática en Andalucía puede llevar a que las usuarias confundan el origen de sus pruebas. Ante esto, y por ahora, no hay ninguna mujer afectada en Jerez.

Cabe recordar que se considera afectada aquella mujer que habiéndose hecho una mamografía en el programa de cribados (no se la ha pedido ningún médico ni presenta ningún síntoma, pero recibe la carta por tener la edad que corresponde) aparece una imagen que precisa seguimiento, por no ser concluyente, y no se le ha citado para continuar el estudio en el plazo que indica el radiólogo. En este caso, en el Área "no hay ninguna mujer que no se haya contactado en el plazo que tenemos establecido".