Una paciente de cáncer de mama de Jerez lleva 684 días esperando una operación

Hace cuatro años, en una revisión rutinaria saltó la alarma. Diagnóstico: cáncer de mama. Yolanda, de 58 años, sabía qué suponía convivir con la enfermedad, puesto que su hermana mayor ya era paciente oncológica. Tenía un tumor pequeño en un pecho y antes de entrar en quirófano, por primera vez, para una tumorectomía, le detectaron otro. Ambos se 'cogieron' pronto y la intervención fue bien. La pesadilla de Yolanda comenzó después.

La paciente lleva más de 680 días (683 este lunes) esperando una operación, concretamente la cirugía con colgajo DIEP, un procedimiento de reconstrucción mamaria que utiliza un colgajo de tejido que se extrae de la parte inferior del abdomen y se transfiere al pecho para reconstruir una o ambas mamas. Cabe destacar que esta intervención sólo se realiza en la provincia en el Hospital Puerta del Mar, y aunque antes del verano se dio un 'empujón' a la larga lista de espera, hay casos que siguen aguardando la esperada llamada. "Necesito vivir. Necesito vivir sin miedo", reclama Yolanda.

"Llevo muchísimos años haciéndome mamografías. El año del Covid no me la hice, y al siguiente me detectaron un tumor pequeño. El diagnóstico fue en abril y me operaron el 15 de junio. Entre esos meses, me detectaron otro también muy pequeño en el mismo sitio. Tuve suerte, se pillaron pronto", cuenta la paciente. Tras la intervención comenzó con radioterapia y quimioterapia en pastillas durante 4 años (le queda uno). "La medicación me sienta fatal, estoy con parches de morfina para el dolor", confiesa.

En la familia de Yolanda hay un gen hereditario (gen ATM) que les predispone a padecer cáncer, concretamente en el pecho y ovarios. Lo tiene ella, lo tiene su hermana pequeña y lo tenía su hermana mayor, que falleció hace tres años por cáncer. "Hace algo más de un año me quitaron la matriz y trompas como medida de prevención, y desde 683 días llevo esperando la cirugía del colgado DIEP, una intervención que evitaría que me salgan tumores en los pechos. El fin es que no haya riesgos, sería vaciarme las dos mamas y la reconstrucción", declara Yolanda.

"Estoy desesperada y con mucho miedo por que se vuelva a repetir antes de la operación. El colgajo DIEP sería para mí una liberación, muchísima tranquilidad, pensar que no me voy a morir de esto. Quiero que me operen, necesito que me operen para vivir sin miedo a tocarme y encontrarme un bulto. Esto no es vida, estoy a diario pendiente del teléfono", lamenta la paciente.

Precisamente, la asociación AMMA ha informado del caso este lunes en la delegación provincial de Salud, y según ha trasladado la Administración, se va a estudiar para darle una respuesta.