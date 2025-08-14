El Hospital de Jerez despide por jubilación al nefrólogo y jefe de la unidad Manuel Ramos

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz se ha hecho eco este jueves de una "despedida llena de gratitud por toda una trayectoria profesional". En concreto, se refiere a la jubilación del doctor Manuel Ramos Díaz, nefrólogo y director de la UGC de Nefrología del Hospital Universitario de Jerez.

Por ello, le han dedicado un texto para destacar la "emoción y gratitud" por la trayectoria de este profesional que se jubila "tras largos años de servicio excepcional en el ámbito de la nefrología, la formación de nuevas generaciones de médicos especialistas y la alta dirección en el Hospital Universitario de Jerez".

Ramos estudió y se licenció en Medicina en la Universidad de Granada entre los años 1974 y 1980. Con posterioridad se formó como médico interno residente (MIR) en la especialidad de nefrología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla entre los años 1982 y 1986. Ya, desde 1987, como nefrólogo en el Hospital Universitario de Jerez ha compartido su desempeño clínico con puestos de gestión como el de jefe de estudios, director médico o el de director de la UGC de Nefrología.

El nefrólogo Manuel Ramos, en la imagen compartida por el Área de Gestión Sanitaria de Jerez.

Desde el Área Sanitaria destacan que el doctor Manuel Ramos "ha sido un referente no solo por su excelencia clínica, sino también por su compromiso humano, dejando una huella imborrable en pacientes, compañeros y en la historia institucional. Su dedicación ha contribuido al avance de la atención de las personas con enfermedades nefrológicas de nuestra comunidad, así como a mejorar la calidad asistencial y fortalecer el trabajo en equipo".

En un emotivo mensaje, "que nunca será de despedida sino de gratitud y reconocimiento", la directora gerente Lourdes García ha querido destacar "hoy nos despedimos de un referente en nuestro Área, un profesional que ha dedicado su vida a cuidar y apoyar a nuestros pacientes con dedicación y pasión. Su humanidad y orientación a las necesidades de los demás han sido un ejemplo para todos nosotros...".

“Manolo, permíteme hoy y públicamente dirigirme a ti así, queremos agradecerte tu compromiso y dedicación a lo largo de todos estos años. Ha sido un placer trabajar junto a ti y aprender de tu experiencia y sabiduría. Tu legado permanecerá en nuestro centro, y tu influencia en la vida de nuestros pacientes, colegas y compañeros será recordada siempre. Gracias por ser un ejemplo constante de profesionalidad y humanidad”, ha escrito.

"Al doctor Manuel Ramos y a toda su familia le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida, deseándole el feliz disfrute de su jubilación después de años de servicio dedicado a los demás. Su partida nos deja un gran vacío, pero también nos inspira a seguir adelante con la misma dedicación y pasión que él ha demostrado durante su dilatada y fructífera carrera profesional, servicio y compromiso con la sanidad pública de Andalucía", ha concluido Lourdes García.