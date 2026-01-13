El Hospital de Jerez, primer centro no infusor de España en lograr la triple cualificación para terapias CAR-T

El Hospital Universitario de Jerez, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha reforzado durante 2025 su capacidad asistencial de su servicio de Hematología tras completar, con resultados satisfactorios, distintos procesos de cualificación y auditoría para la realización de aféresis de linfocitos destinadas a la generación de productos CAR-T.

A principios del pasado año, la Unidad de Aféresis del Servicio de Hematología del hospital jerezano fue cualificada por Kite/Gilead para la obtención de células destinadas a fabricación de CAR-T, cumpliendo los requisitos técnicos, de calidad y de trazabilidad exigidos para este tipo de procedimientos. Posteriormente, a finales de noviembre, el centro superó la auditoría correspondiente a una segunda compañía, Bristol Myers Squibb (BMS), consolidando la solvencia del proceso y ampliando el marco operativo del hospital en programas CAR-T.

De forma adicional, se ha iniciado ya el proceso de cualificación con Johnson & Johnson, lo que sitúa al Hospital Universitario de Jerez como el primer centro de España no infusor de CAR-T que alcanza la autorización y/o cualificación por tres compañías del ámbito de las terapias celulares, y el primero en incorporarse a los estándares de Johnson & Johnson para este circuito asistencial.

Este avance permite fortalecer los circuitos de seguridad, trazabilidad, custodia, acondicionamiento y envío del producto celular, así como la coordinación clínica con los hospitales infusores. En la práctica, supone un impacto directo en el territorio: facilita un acceso más ágil a la terapia CAR-T para pacientes de la provincia de Cádiz, al acercar al entorno del paciente la fase inicial de recogida celular y reducir demoras logísticas asociadas a desplazamientos y coordinación intercentros.

Con este avance, el hospital jerezano refuerza su apuesta por la innovación y la calidad asistencial para la obtención del material necesario para la generación de productos de terapias avanzadas, con un beneficio tangible para los pacientes, al tiempo que consolida una línea asistencial orientada a terapias de alta complejidad, situando a su Unidad de Aféresis y al Servicio de Hematología en una posición destacada dentro del mapa de los centros extractores de productos para la generación de medicamentos de terapias avanzadas.