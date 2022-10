La puerta de las Urgencias Pediátricas está rota desde hace meses.

La puerta de las Urgencias Materno-Infantil está estropeada desde hace meses. Así lo denuncian profesionales del SAS, quienes alertan de que "durante el verano ha estado permanentemente abiertas y ahora está cerrada sin poder abrirse".

"Durante el verano el personal estaba 'vendido' porque no había nada que frenara el paso y además las familias exponían los casos de sus hijos en el control sin ningún tipo de privacidad. Y ahora ha pasado lo contrario, hace unas semanas hubo una bajada de temperatura brusca por la noche y se tuvo que repartir sábanas para los niños que estaban esperando en la sala, puesto que al estar abierta la puerta entraba mucho frío. Así que ahora está siempre cerrada", señalan los sanitarios.

Cabe recordar que actualmente las Urgencias Materno-Infantil se atienden en unos módulos externos al edificio principal, que se instalaron en el Hospital con el objetivo de establecer dos circuitos completamente separados según el problema del niño durante la pandemia del coronavirus. Lo que iba a ser algo 'provisional', por ahora se mantiene, a pesar de que la crisis sanitaria está bajo control.

¿Qué ocurre al estar bloqueada la puerta de acceso de estos módulos? "Ahora las familias tienen que entrar por la puerta antigua e ir por un pasillo hasta acceder al control de las Urgencias. No vemos quién entra y además es mucho más lento el acceso cuando hay una urgencia", explican. Los sanitarios añaden que hace poco se tuvo que atender a un menor con convulsiones que iba en ambulancia y "cuando antes con sólo asomarse se podía dar la voz de alarma a los compañeros para activar el protocolo y salir corriendo a la puerta, ahora es un poco más lento".

Los profesionales añaden que los módulos no aíslan el ruido y que los box de observación de los pequeños no tienen ni luz natural: "Todo cruje, hay desperfectos... Cuando hace calor, hace mucho calor, y al contrario. No se entiende que esté esto así cuando la Observación antigua está cerrada sin utilizarse".