Hostelería Jerez celebra su gala anual destacando "el valor humano" de los profesionales del sector

Hostelería Jerez, la Asociación Empresarial más representativa del sector en la ciudad, celebró este miércoles en Los Museos de La Atalaya su V Gala de Hostelería Jerez, tradicional evento en el que la entidad homenajea y reconoce a personas y entidades especialmente vinculadas a esta actividad en el municipio. La ceremonia tuvo lugar durante la tarde-noche en Los Museos de La Atalaya.

La gala contó con la asistencia de numeroso público, en su mayoría profesionales del sector en activo y representantes de empresas patrocinadoras. Tampoco faltaron autoridades, entre ellas la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Tania Barcelona, quienes acompañaron al gremio en una cita marcada por el reconocimiento, la memoria y el orgullo profesional. El presidente de Hostelería Jerez, Alfredo Carrasco, tomó la palabra para expresar su satisfacción por el reciente nombramiento de Jerez como Capital Española de la Gastronomía, reconocimiento que durante el año 2026 ostentará la ciudad.

Igual que en ediciones anteriores, destacados veteranos y veteranas del sector fueron protagonistas de los homenajes. Recibieron su distinción Isabel Sánchez y Francisco Álvarez (este último a título póstumo), quienes pusieron en marcha en 1985 el Bar El Solecito, origen del actual Mesón Los Abuelos. También Manuel Valencia, cocinero emblemático y propietario de La Andana, fue homenajeado, junto a Eugenio Domínguez, que estuvo al frente de la Freiduría Gallega durante años. De igual manera, se puso en valor la trayectoria de Santiago Torreño y Ana López, fundadores de la mítica Venta Lomopardo, así como la de Cristóbal Casado y Josefa Romero (ella fallecida en 2016), conocidos por el recordado Bar La Alegría. Lo mismo se hizo con Juan García, histórico camarero del Bar La Venencia, y Juan Parralo, exjefe de cocina de Alfonso Catering.

En el apartado de reconocimientos, Hostelería Jerez puso en valor el aporte de distintas entidades comprometidas con el sector. Fueron distinguidos Bodegas Fundador, el Circuito de Jerez y el programa de Canal Sur Andalucía Directo, así como el empresario Fulgencio Meseguer y el periodista recientemente desaparecido Juan Ignacio López, que recibió un reconocimiento especial a título póstumo.

También se reconoció al grupo musical Dirección Sur, por su canción ‘Un Gourmet a Dieta en Jerez’, que se ha convertido en las últimas semanas en todo un himno asociado a la Capitalidad Española de la Gastronomía. Por último se entregó otro de los galardones de la noche a FDZ. Estudio, empresa de comunicación jerezana que trabaja codo a codo con la Asociación Empresarial. La deliberación de estos homenajes y reconocimientos correspondió a una comisión extraordinaria designada para tal fin.

Además, durante la celebración se proyectó una emotiva pieza audiovisual ‘in memoriam’ dedicada a “grandes figuras de la hostelería que nos dejaron, pero cuya huella permanece viva”.