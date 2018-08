La hostelería del centro, ante su veranomás extraño

Los negocios hosteleros tienen la capacidad de dotar de vida al centro de la ciudad casi a cualquier hora del día. En los meses en los que las temperaturas son más apetecibles, la demanda de terrazas en los bares y restaurantes del casco histórico aumenta sustancialmente. Es una realidad pasear una noche por el centro y observar terrazas llenas, personas pidiendo sitio y camareros que no dan abasto. Porque Jerez, como turismo alternativo en verano, gusta. Pero muchos hosteleros aseguran que para que se de ese turismo y los propios jerezanos salgan al centro las temperaturas deben acompañar.

Y ante este hecho, la mayoría de hosteleros del centro coinciden en que el mes de julio ha sido "bastante malo", en comparación a otros años. Achacan estos resultados al poniente que se ha establecido en la ciudad durante todo el mes y que ha conseguido que las personas salgan menos a la calle, sobre todo por las noches. Francisco Díaz, propietario del bar-restauranteDon Tapa, situado en la esquina donde confluyen Arenal y Lancería, señala que "muchos negocios hosteleros dependemos de las terrazas y el mes de julio ha sido muy malo, debido a las bajas temperaturas. Los que vivimos de las terrazas lo estamos pasando mal, se sienta menos gente". Díaz, que además es consejero de Horeca, cree que los establecimientos que tengan bastantes metros cuadrados en su interior sufrirán menos estos cambios que los demás.

Los negocios hosteleros se ven obligados cada verano a realizar previsiones, sobre todo para saber a las personas que tienen que contratar. Díaz cuenta que él suele contratar a personas por seis meses, desde abril o mayo, hasta septiembre, y "nuestras previsiones iniciales no se están cumpliendo a día de hoy". A pesar de haberse encontrado con una semana en la que una ola de calor ha hecho presencia en la ciudad, no cree que todo se solucione en ocho días.

En la Tasca Hoppiong, situada en calle Larga, la opinión es calcada. Los beneficios de este bar pasan directamente por su terraza en verano y "julio ha sido muy malo". Su propietario asegura que el pasado mes no ponían ni el aire acondicionado. "Cuando se nota el relente en la calle, las personas no salen a comer o a tomarse algo a una terraza porque pasan frío".

Por si fuera poco, el dueño del bar Larga 26 opina de forma casi idéntica a los anteriores. El verano tampoco está siendo bueno para Miguel Ángel, gerente del establecimiento. Éste indica que "hemos notado la bajada de las ventas con respecto a otros veranos". Los motivos de esta caída de clientes, alega Miguel Ángel, han sido las temperaturas. "Hemos tenido dos extremos: un mes de julio frío y un inicio de agosto demasiado caluroso", asegura.

Si estas opiniones pueden coincidir debido a la cercanía de sus establecimientos, la suerte es la misma en el Bar Progreso. Manuel Luis, su propietario, también está sufriendo "el bajón de clientes en verano, aunque tampoco de forma exagerada". Este bar, que se nutre mayormente de su terraza, también ha acusado las bajas temperaturas del mes de julio.

En la plaza Arenal, donde el turismo suele ser mayor, las opiniones sí varían con respecto al resto de hosteleros. En La Concha II, una de sus camareras sí afirma que el mes de julio comenzó con menos gente, "pero a mediados de mes empezó a subir". Cerca de este establecimiento se encuentra Arenal 15, regentado por Wanshun. Éste rompe con las anteriores declaraciones. "Aquí en Jerez cada día es un mundo, es casi imposible saber cómo va a ser un verano porque es muy imprevisible". Las temperaturas de julio para este propietario no han sido un inconveniente. A diferencia de otros bares, Wanshun asegura que "con temperaturas demasiado elevadas, las personas se van a la costa, por lo que nos perjudica a nosotros".

Otro de los establecimientos de Arenal que tiene una gran clientela es La Tapería. Su encargado no ha notado ningún bajón. Es más, el verano para ellos "está siendo muy bueno". El poniente que ha llegado a la ciudad en julio no supone problema para su establecimiento. "Las noches que han sido más frescas hemos acabado temprano, pero también tenemos que empezar antes. Las personas vienen más al mediodía porque apetece". Este trabajador afirma que el calor abundante no saca a la gente a la calle.

Si el mes de julio ha sido malo para muchos hosteleros del casco antiguo, el mes de agosto se presenta como una incógnita, aunque se presupone que va a ser mejor. "El mes de agosto está siendo variable por el momento", indica Francisco Díaz. Wanshun, de Arenal 15, opina igual: "Agosto suele ser mejor que julio". En este sentido, todos los hosteleros del centro coinciden. Creen que el mes en curso será mucho más rentable, económicamente hablando, que el pasado julio.

El turismo es un elemento clave para la hostelería durante todo el año. Y en verano no iba a ser menos. Se espera un mes de agosto mejor porque seguramente aumenten las visitas turísticas. Unas visitas, que según Francisco Díaz, suelen ser más nacionales que extranjeras en esta época. "Los extranjeros suelen venir en los meses de abril y mayo. Ahora lo que más recibimos son turistas nacionales", cuenta el propietario de uno de los bares del centro donde más turistas acuden. Las visitas crecen en la ciudad porque "Jerez se está poniendo de moda. Estamos a 10 minutos de El Puerto y aquí un hostal puede costar 30 euros y en El Puerto 100". La diferencia de precios es notable y muchos turistas prefieren recalar en Jerez para conocer sus elementos turísticos, siendo conscientes de que en cualquier momento pueden acudir a la costa si lo desean. "El centro cada día está mejor. Crece la hostelería y ésta trae gente", dice Díaz.

Muchos de esos turistas, que han llegado buscando el sol de la ciudad, se han encontrado con un mes de julio algo diferente. Aún así, el mes de agosto se presupone positivo para los hosteleros.