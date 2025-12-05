Hostelería Jerez pide "un mayor control municipal" en las zambombas

Hostelería Jerez ha reafirmado "su apoyo a las zambombas que se celebran en nuestra calles y plazas por asociaciones sin ánimo de lucro, una celebración que forma parte del alma de la ciudad y que, durante la Navidad, en los últimos años, está situando a Jerez en el centro de la atención nacional. Nuestro deseo es que esta fiesta siga creciendo como un orgullo compartido, conservando su esencia y favoreciendo a toda la ciudadanía".

Una de las barras que ha denunciado Hostelería Jerez.

En un comunicado, advierte, no obstante, "un mayor control municipal para garantizar la convivencia y el equilibrio entre estas celebraciones y los establecimientos hosteleros que trabajan todo el año cumpliendo con la normativa vigente. En algunas zonas del centro se están detectando montajes que poco se asemejan a la zambomba tradicional: barras de gran tamaño, fuera de normativa en cuanto a su estética, veladores que recuerdan a casetas de feria, funcionando desde primera hora cuando ni si quiera están permitidas y una notable generación de residuos, por la utilización generalizada de materiales de un solo uso".

El colectivo de hosteleros insiste "en la importancia de habilitar servicios higiénicos adecuados, especialmente en espacios de gran afluencia dondela ausencia de WC públicos genera molestias, tensiones y perjuicios para la ciudadanía, visitantes y también directamente para los negocios hosteleros".

La asociación ha pedido "equilibrio,convivencia y respeto mutuo. No se tratade frenar la fiesta, sino de protegerla; no consiste en limitar la tradición, sino en preservarla; no sepretende enfrentar modelos, sino asegurar que todos convivan en justicia, orden y coherencia con el espíritu de las zambombas".

Finalmente, Hostelería Jerez reitera "su total disposición a colaborar para que estas celebraciones sigan siendo, como siempre, un orgullo para Jerez y un ejemplo de cultura, autenticidad y buena convivencia".