Hosteleros de Jerez sobre la Navidad: "El exceso de personas no es culpa nuestra, sino del permiso sin control de zambombas"

La Asociación Hostelería de Jerez ha asegurado que no hay "ninguna novedad" respecto a la aprobación municipal de instalar barras y mostradores en la calle durante las fiestas navideñas, anunciada este martes por el Ayuntamiento. "Todos los negocios que tengan licencia de terraza, que no deja de ser ocupación de vía pública, pueden instalar una barra en este espacio que ya está concedida con anterioridad. Asimismo, pueden hacer una zambomba, pero en su espacio. Montar una barra o mostrador ya estaba recogido por las ordenanzas y no hay novedad al respecto", apunta el presidente de dicha Asociación, Alfredo Carrasco.

"El bando de zambombas dice que los únicos que pueden ocupar vía pública, hacer zambombas en plazas y demás, son las asociaciones sin ánimo de lucro. Son las únicas que tienen que pedir permiso para ello. La hostelería, como empresa privada, las podremos hacer dentro de nuestras instalaciones que ya tienen permiso concedido". Al respecto, Carrasco critica que, tras solicitar las pertinentes autorizaciones, dichas asociaciones "ponen barras, muchas veces, kilométricas, sin límite, así como veladores y cocinas sin control. Nosotros no estamos en contra de que hagan zambombas, pero que tengan el mismo control al que se nos somete a los demás. Asimismo, pedimos que se instalen más baños portátiles".

"El problema -añade- de que haya un exceso de personas en estas fechas no es de los hosteleros. Nosotros sólo utilizamos los espacios ya concedidos por el Ayuntamiento, no más. Lo que tenemos es lo que hay. Según el Bando Municipal de Zambombas 2025, a quien se le da licencia para montar en vía pública sólo es a las asociaciones sin ánimo de lucro, que son las que atraen ese exceso público. Ya hemos reclamado que haya más control al respecto".

Alfredo Carrasco ha hecho hincapié en que Jerez se abra más durante la Navidad y que las zambombas "no se concentren en cuatro puntos del centro. Jerez es muy grande y no se puede decir que se queda pequeño. Esto va en detrimento además de la hostelería, porque para muchos establecimientos de hostelería alejados del centro diciembre se ha convertido en su peor mes".

Por otra parte, respecto a la aplicación de medidas por parte del Ayuntamiento en las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), que el gobierno municipal dice que están activadas y los vecinos no, Carrasco subraya que los hosteleros "somos responsables de lo que ocurre en nuestras terrazas y dentro del local, pero en los aledaños sí que nosotros no podemos hacer nada".

"La instalación de barras en la calle agravará la convivencia"

La Asociación de Vecinos Centro Histórico de Jerez ha rechazado la aprobación anunciada este martes por el Ayuntamiento de autorizar la instalación en espacios públicos de mostradores y barras con motivo de las fiestas navideñas, así como las bases a las que deberán ajustarse las autorizaciones que se concedan, al objeto de "favorecer la actividad de la hostelería y ofrecer un servicio acorde con la afluencia de personas".

Los vecinos subrayan que el primer problema al que se enfrentan es que desde la propia Delegación municipal de Centro Histórico "no se percibe esta terrible situación como un problema grave. Ya en enero de este mismo año, justo después del infierno vivido las navidades pasadas, se abrió un plazo de consulta ciudadana sobre el texto de una nueva Ordenanza Municipal que regulase las Zambombas de Jerez. Desde la AVV se hicieron varias propuestas, claras y determinantes para intentar revertir esta terrible situación que venimos sufriendo año tras año. Siendo de las más importantes la expresa prohibición de barras dedicadas al servicio de comida y/o bebidas en la vía pública. No solo no se atendieron nuestras propuestas, sino que el anuncio publicado por el propio Ayuntamiento agravará la convivencia".

Los afectados critican que con estas decisiones "se consolida el centro como un botellódromo, desoyendo, así, el sentir popular, exprimiendo y desangrando a nuestro centro histórico y vendiendo nuestras tradiciones al servicio de la hostelería. Estamos viviendo la decadencia de nuestras fiestas y la cuestión es muy sencilla: el centro histórico de Jerez no puede funcionar como un recinto ferial. El centro histórico de Jerez es un espacio residencial que no puede ser escenario de una macrobotellona durante cinco semanas".

Aseguran que el Ayuntamiento sigue entendiendo el BIC "no como un Bien de Interés Cultural, sino como un Bien de Interés Comercial, implementando políticas completamente alejadas de la conservación patrimonial. ¿Cómo puede tener el Gobierno Local tan poca humanidad reconociendo que solo existen problemas puntuales de convivencia? ¿Acaso no fueron suficientes las fotos y vídeos que estuvimos viendo y viviendo durante todas las fiestas? 40 días de estampas navideñas absolutamente vergonzosas. 40 días. Las zambombas sí son un evento que se puede limitar, solo falta tener voluntad política y preguntarnos al servicio de quién está el propio ayuntamiento. Quien esté a favor de este modelo de celebración de las zambombas ni respeta nuestras tradiciones, ni respeta nuestro bien de interés cultural, ni respeta nuestro patrimonio, ni respeta nuestro centro histórico, ni respeta la convivencia, ni respeta la salud de nuestros vecinos y, por supuesto, no le importa absolutamente nada la imagen que damos fuera de Jerez".