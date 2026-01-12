Nueva zona de aparcamiento para unos 100 coches en la Hijuela de La Marquesa de Jerez

La alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada del teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha presentado este lunes el proyecto de urbanización de un tramo de la Hijuela de La Marquesa, que el Ayuntamiento va a realizar entre las barriadas El Pinar, La Pita y la avenida Juan Carlos I, para acondicionar la zona y regularizar el aparcamiento.

Al acto han asistido representantes de las asociaciones de vecinos de la zona y de la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Solidaridad’, así como las delegadas de Urbanismo y Participación Ciudadana, Belén de la Cuadra y Carmen Pina, respectivamente.

La zona sobre la que se ejecutará este proyecto, de unos 320 metros y anexa al parque de La Marquesa, se encuentra actualmente sin urbanizar, por haber estado condicionada por la existencia de un canal de riego en el subsuelo, que actualmente ya se encuentra en desuso y fuera de servicio. Dicho terreno se encuentra en estado baldío, siendo utilizado actualmente como aparcamiento por los vecinos. El proyecto consiste en la ejecución de un nuevo vial con aparcamientos en línea y en batería y su correspondiente acerado con una franja ajardinada. La inversión que realizará el Ayuntamiento asciende a 548.198,18 euros y se financiarán con patrimonio municipal de suelo.

Antes de entrar a fondo en la presentación del proyecto, la alcaldesa ha recordado la figura del restaurador Pepe Ballesteros fallecido en estos días y que era vecino de esta zona de la ciudad. “Todo Jerez lo va a echar de menos”, ha señalado. También ha agradecido a los vecinos su esfuerzo destinados a hacer realidad este proyecto y ha explicado que hasta ahora no ha sido posible dar respuesta a tantos años de reivindicaciones “porque la titularidad del suelo era de Confederación Hidrográfica y ha sido costoso tramitar la cesión”.

La regidora ha resaltado que con esta intervención se van a generar unas 100 plazas de aparcamiento aproximadamente, tanto en batería como en línea y que va permitir que este espacio público se pueda regenerar, que las viviendas se revaloricen y facilitar la movilidad y la seguridad vial con pasos de peatones elevados.

Ha explicado además que se van a desarrollar otras mejoras, “como la sustitución del alumbrado actual por otro más sostenible. Se hará un estudio de la situación en la que se encuentra el arbolado, se cuidará la zona ajardinada y se adaptará el saneamiento para el drenaje del agua pluvial”. Igualmente, la alcaldesa ha señalado que en esta zona también se realizará el parque infantil de La Pita.

María José García-Pelayo ha recordado que, además de este centenar de plazas de aparcamiento en la Hijuela de La Marquesa, el Ayuntamiento también está haciendo aparcamientos en otras zonas de la ciudad, como en el antiguo Taller de Fiestas, en el antiguo Elefante Azul de La Plata, en la avenida Mallorca y en las zonas del Almendral, Montealto y La Granja.

El teniente de alcaldesa Jaime Espinar ha avanzado que a junto a este proyecto, el Ayuntamiento va a continuar realizando intervenciones de cara a la mejora de esta zona de la ciudad y la seguridad vial. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Solidaridad’, Manuel Cazorla, por su parte, ha dado las gracias al Ayuntamiento por el proyecto que se va a materializar en esta zona y ha expresado la satisfacción de las personas residentes en estas barriadas por la mejora que este proyecto va a suponer.

El proyecto de obras

Las obras consisten en la ejecución de un vial de entre 15 y 20 metros de ancho, de los que 7 se corresponden con una calzada ya existente en casi todo el tramo. También se han proyectado aparcamientos en batería de 5 metros de ancho en el margen este de la calzada, situado junto al parque, y en línea, de 2 metros de ancho, en el margen oeste de la calzada, en el tramo comprendido entre calle Ródeno y calle Quejigo.

Según el proyecto, las aceras contarán con 2,5 metros de ancho en el caso de la ya existente en el lado oeste y de entre 3 y 8 metros, en el caso del lado este. También se ha proyectado la adaptación de la red de saneamiento para garantizar el drenaje superficial y en cuanto al alumbrado público, se van a sustituir las luminarias existentes por unas nuevas de tecnología LED. Asimismo, el proyecto contempla la integración de una franja ajardinada de entre 1 y 8 metros entre el nuevo acerado y el parque.

Básicamente, los trabajos consistirán en la demolición de los acerados afectados y de los restos de obras de fábrica en la margen sin urbanizar. En su lugar se construirá uno nuevo con aparcamientos. También se adecuará el saneamiento a la ejecución de un nuevo tramo de calzada que se va a ver modificado por la nueva disposición. A esto se sumarán los trabajos para el cambio de luminarias y la creación de una zona ajardinada en la margen del parque, mediante implantación de riego, plantación de césped y de arbolado y la pavimentación de los espacios de encuentro del nuevo acerado con los caminos del parque.