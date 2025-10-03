Hoy hay huelga de médicos en Jerez: así afectará al Hospital y a los centros de salud

Este viernes, 3 de octubre, más de 1.000 médicos de Jerez, tanto del Hospital como de Atención Primaria, están llamados a la huelga general. Es una nueva movilización de la profesión a nivel nacional ante la última propuesta de Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco, un documento que los médicos consideran "inaceptable".

"Esto ya es fruto del hartazgo que tenemos. La profesión médica no queremos más, sino que se contemplen nuestras peculiaridades", subraya Juan Benjumeda, portavoz del Sindicato Médico Andaluz. Esta convocatoria de huelga afectará tanto al servicio en el Hospital Universitario de Jerez como a los centros de salud. El sindicato informa de que se prevé que la cobertura sea la similar a la protesta del pasado 13 de junio. Hemodinámica y Oncología no sufrirán recortes, Urgencias del Hospital estará con la atención similar a un día festivo, y el resto de servicios del Hospital se ajustará a los servicios mínimos. Por su parte, la Atención Primaria abrirá sus puertas como si fuera una jornada de domingo.

Desde el sindicato subrayan que el nuevo texto presentado por el Ministerio, con fecha del 15 de septiembre, "no solo ignora las demandas de nuestro colectivo, como la necesidad de un Estatuto Propio y un Ámbito propio de negociación, o la voluntariedad de los excesos de jornada, sino que además suprime derechos y garantías de los que debería beneficiarse el conjunto de los trabajadores de la sanidad pública. De hecho, elimina derechos dirigidos de manera específica a garantizar la igualdad efectiva de las mujeres en el ámbito laboral".

"Es un insulto que incluso se suprima la referencia a un descanso semanal de 36 horas y se vuelva a la actual redacción, que contempla un descanso semanal a 24 horas al que se suma el descanso diario de 12 horas. Parece como si, en opinión del legislador, reconocer el derecho a un descaso de 36 horas fuera excesivo. Es también sorprendente que se elimine la obligación de un informe preceptivo de la Unidad de PRL cuando se suspenda la normativa relativa a la jornada y al descanso por falta de 'recursos humanos'", comunica la organización.

El sindicato lamenta que "es evidente que para este Ministerio los médicos y facultativos, y, en general, los trabajadores de la sanidad pública, no somos más que 'recursos' a los que explotar sin límite", añadiendo que, entre otros retrocesos en la negociación, "resulta muy relevante que la última propuesta del Ministerio elimine la obligatoriedad de que la hora de guardia se retribuya al menos igual que la hora ordinaria, uno de los pocos avances que recogía el nuevo Estatuto Marco".

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y Sindicato Médico Andaluz anuncian que"no vamos a ceder en la defensa de nuestro colectivo. Sin embargo, el conjunto de los sindicatos presentes en el ámbito sanitario, así como los consejeros y consejeras de Salud, presidentes autonómicos, partidos y agentes sociales deben pronunciarse al respecto".

Desde el Sindicato Médico hacen un llamamiento a la participación y a secundar una concentración (a las 11 horas en Subdelegación de Gobierno) y posterior manifestación en Cádiz.