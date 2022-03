Freidores y marisquerías de Jerez, contra las cuerdas por los paros

Freidores y marisquerías subsisten como pueden frente al desabastecimiento por el paro de los transportistas y pescadores. Al anuncio del cierre temporal del Bar Arturo, la emblemática freiduría de la barriada de La Guita, pueden seguir el de otros muchos establecimientos jerezanos especializados en el 'pescaíto' frito y el marisco, muy tocados por la falta de materia prima cuando se cumplen diez días de la huelga del transporte.

Desde la Freiduría Gallega El Nuevo Jerezano de la calle Arcos señalan que "por día que pasa se complica la situación y, si esta semana no se soluciona el conflicto, como mucho podremos aguantar hasta el martes de la próxima semana".

El freidor de la calle Arcos sigue abierto gracias al pescado que les entra con cuentagotas y a que aún tienen algo de género en las cámaras, pero "si no nos entra otras materias primas como la harina y el gas, aquí no hacemos nada", indica un trabajador.

Este miércoles han conseguido algo de mercancía que les ha entrado a primera hora de la mañana para ir tirando, aunque hay que desplazarse porque los proveedores han dejado de servir los pedidos en destino por la presión de los piquetes.

"Estamos funcionando al 75% y ya hay muchas cosas que faltan", explica el trabajador, quien apunta a la necesidad de que se resuelvan todos los conflictos abiertos, porque "no serviría de nada que los barcos volvieran a salir a pescar si luego no pueden sacar la mercancía", al tiempo que insiste en que, "en la situación actual, como mucho podemos aguantar hasta el martes".

La Marea de Marcos también mantiene abiertas sus puertas, no sin dificultad, reconoce el propietario y cocinero de la marisquería de la calle San Miguel, quien relata que los propios pescadores han montado hoy un piquete en la lonja de El Puerto de Santa María sin posibilidad de sacar nada de pescado.

El establecimiento sólo abre los fines de semana, y gracias a los contactos con pequeños proveedores y pescadores, tiene algo de género con el que trabajar, aunque "hasta el mismo día no sabes que te vas a encontrar".

"En Huelva, Sanlúcar y El Puerto no han salido a faenar y hasta mañana a las dos de la tarde no sé si va a entrar algo en Chipiona y Barbate, donde algunos pescadores quieren salir, pero no lo tienen claro aún", comenta Marcos González, deseoso igualmente de que el conflicto de los transportistas y los pescadores por la subida de los combustibles, entre otros, se solucione más pronto que tarde a fin de no pasar a engrosar la lista de víctimas colaterales de los paros.