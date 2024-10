I Congreso Internacional sobre Cambio Climático en Jerez: "La voz de Andalucía tiene que ser escuchada en Europa"

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha subrayado este viernes, en relación con el cambio climático, que "la voz de Andalucía tiene que ser escuchada en Europa".

En su intervención en la clausura del I Congreso Internacional sobre Cambio Climático, que se ha celebrado en Jerez desde este jueves en los Museos de la Atalaya, García ha señalado que "Europa tiene que mirar al territorio, tiene que mirar a las personas" porque las decisiones, al final, "las ponen en marcha los territorios y las corporaciones, los ayuntamientos locales".

La consejera ha comentado que el Gobierno andaluz se encuentra con problemas de directrices, con financiación que llega y que "no se puede aplicar en el territorio", y ha subrayado que "la voz de Andalucía, de las regiones, de los ayuntamientos, de las corporaciones locales, tiene que ser escuchada en Europa porque Europa tiene que venir a los territorios".

Catalina García ha ensalzado la labor de Juan Moreno, que en 2019 "tenía razón cuando dijo que teníamos un grave problema y que teníamos que afrontarlo" y ha destacado que puso encima de la mesa "una revolución verde, el plan de acción por el clima, medidas concretas por más de 1.200 millones".

La responsable de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha afirmado que el cambio climático "no está evolucionando como los mismos expertos pensaban, sino que avanza de una manera mucho más rápida" y ha añadido que en Andalucía hay "datos fiables, robustos, que nos dicen que tenemos que actuar".

Empresas andaluzas de renovables, en la lucha

El presidente de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner), Alfonso Vargas, ha reafirmado el "compromiso" de las empresas andaluzas del sector renovable "en la lucha contra el cambio climático" y, en particular, con el Acuerdo de París y su objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC.

El directivo de Claner ha efectuado estas declaraciones en el marco del Congreso Internacional del Cambio Climático, y en el que la organización que representa a las renovables andaluzas ha tenido una participación relevante "por el papel protagonista y de liderazgo internacional que las empresas de Andalucía vienen manteniendo desde hace décadas en el campo del sector energético limpio, con una contribución esencial para los objetivos climáticos mundiales".

En este sentido, y según ha informado Claner en una nota, Alfonso Vargas ha destacado especialmente la aportación de las renovables en la descarbonización del modelo de energía para detener el incremento de la temperatura media global del planeta.

"Un proceso de cambio que es urgente e imparable y en el que las energías limpias desempeñan una función crucial en esta transformación de un sistema caduco y nocivo al actual modelo eficiente, ecológico y sostenible", ha señalado.

En su intervención, Alfonso Vargas ha compartido mesa de ponencia, moderada por el secretario general de Energía de la Junta de Andalucía, Manuel Larrasa, con el director de Sostenibilidad de Grupo AZVI, Guillermo Sánchez; la directora de ESG y Comunicación de Atlantic Cooper, María Esperanza Morillo; el CEO de Coagener, Pablo Gómez, y el gerente de Emasesa, Manuel Romero.

El presidente de Claner ha aprovechado la ocasión para agradecer a la Junta de Andalucía y, en particular, a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente "no solo el enorme esfuerzo que vienen realizando ante el desafío de la reducción de emisiones, sino también en una fructífera y necesaria coordinación entre la Administración regional y el sector de la industria energética limpia para la consecución de objetivos medioambientales y de los desarrollos sostenible que nos son comunes".

Impacto del proyecto Rewrite en la Bahía

La directora de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (Cinea), Paloma Aba Garrote, ha realizado una visita al Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (Icman-CSIC) para conocer el desarrollo y la zona de estudio del proyecto 'Rewrite' en la Bahía de Cádiz, una iniciativa financiada por Horizon Europe, el programa de investigación de la Unión Europea.

Esta visita al centro de investigación gaditano se ha llevado a cabo coincidiendo con la celebración del I Congreso Internacional contra el Cambio Climático en Jerez, como ha indicado esta entidad en una nota.

Paloma Aba Garrote ha estado acompañada por la delegada institucional del CSIC en Andalucía, Margarita Paneque Sosa, además de Javier Ruiz y Gabriel Navarro, representantes del Icman-CSIC y Alejandro Pérez, de la Universidad de Cádiz (UCA).

Rewrite (Rewilding and Restoration of Intertidal Sediment Ecosystems for Carbon Sequestration, Climate Adaptation and Biodiversity Support) es una iniciativa enfocada en la revitalización de zonas intermareales de Europa, un trabajo basado en la naturaleza que promueve la resiliencia climática, la biodiversidad y los beneficios sociales para las costas europeas. A pesar de la importancia de estas zonas, se encuentran amenazadas, por lo que ha disminuido significativamente su aporte ecológico, según el CSIC.

Con la colaboración de múltiples socios de Europa y norteamérica, Rewrite propone la revitalización de estos paisajes marinos como solución natural ante los desafíos climáticos.

Esta iniciativa interdisciplinar pretende comprender los factores que afectan a la recuperación de estas zonas en un contexto de cambio climático, implicar activamente a las partes interesadas en la planificación del futuro de estas regiones costeras, ampliar las estrategias de recuperación a toda Europa y desarrollar herramientas eficaces de recuperación para lograr una costa europea más resiliente. Todo ello, en línea con los objetivos de Horizon Europe para enfrentar el cambio climático.

El Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía es socio de este proyecto, coordinado por la Universidad de Nantes (Francia), dotado con 7,9 millones de euros y en el que participan 24 instituciones especializadas en ciencias sociales, humanidades y ciencias naturales.

El equipo del Icman-CSIC, liderado por Gabriel Navarro, participa en el paquete de trabajo 'Building new knowledge on intertidal sediment flat ecosystems crossing natural and social sciences', en concreto, en el escalado de los datos de satélite con información de campo mediante vuelos UAV/dron con RGB (topografía), incluyendo procesado y calibración de datos, cámaras multiespectrales e hiperespectrales para el lugar de estudio Bahía de Cádiz, liderado por los investigadores de la Universidad de Cádiz, Sokratis Papaspyrou y Alfonso Corzo.