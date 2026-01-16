La ‘I Trail Guerrera Valentina’, con el objetivo de alcanzar las mil inscripciones a beneficio de la causa de la pequeña jerezana

La ‘I Trail Guerrera Valentina’ se celebrará el sábado 7 de febrero a partir de las 10:30 horas, con salida desde la explanada de aparcamientos del Estadio Pedro S. Garrido y meta en el mismo punto, tras un recorrido por la Sierra de San Cristóbal con dos vertientes: 15K ‘trail-runner’ y ‘Caminata 10K’, y tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación de la Fibrodisplasia Osificante Progresiva (FOP), que padece esta pequeña jerezana.

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, acompañado de Tamara Romero, madre de Valentina, ha presentado un evento que ha definido como “un éxito seguro, una prueba que no es excesivamente técnica, con una distancia asumible y cuyo desnivel no llega a 300 metros”, afirmando que “desde la Delegación de Deportes hace tiempo que entendimos la importancia de que solidaridad y deporte se dieran la mano, sobre todo en determinadas situaciones, en determinadas cuestiones y hemos hecho una apuesta enorme, absoluta y contundente por ser parte de determinadas causas. No queremos ser actores secundarios, no queremos ser colaboradores, queremos ser protagonistas. Y una de ellas, sin duda, es atender a los niños y niñas y a las familias que tienen en casa enfermedades raras”.

Sampalo también ha resaltado que “hoy hablamos de que el mundo del trail, que en su momento, con la desaparición de la prueba emblemática que era el ‘Trail Pirata’, se apagó un poquito, va resurgiendo poco a poco. Y nos parece muy importante que resurja porque tenemos nuestra sierra San Cristóbal, que para muchos de nosotros es un paraíso casi diario de entrenamiento para ciclistas y corredores. Y porque la afición al trail running está absolutamente disparada y en crecimiento”.

Además, el delegado de Deportes ha destacado que “es interesante apuntar que en las zonas que más se embarraban de esta sierra, la Junta Andalucía hizo arreglos a finales de año y la parte que más problemas podía dar a los corredores está salvada”.

Por su parte, Tamara Romero ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y de los casi 50 patrocinadores que respaldan esta competición, indicando que “cuando miro el cartel, para mí es uno de los mejores carteles que hemos sacado hasta ahora, percibo muchas cosas. No solamente es un cartel para mí, me transmite esa guerrera que siempre le inculco a Valentina que tiene que ser, que tiene que ser fuerte. Me inspira esperanza”.

Al mismo tiempo, Romero ha hecho un llamamiento a la participación: “yo tenía muchas ganas de hacer una trail por Valentina, me emociona muchísimo ver el número de personas que se están inscribiendo y espero que se cumplan los objetivos que tenemos. Ese día todos haremos kilómetros por la esperanza”.

El objetivo que se plantea la organización, tal y como señala Alex Timaure, responsable de ‘Villaluenga Aventura’ y organizador de este evento, es llegar a los mil participantes: “Esperamos que todos los jerezanos se vuelquen con esta causa y consigamos este reto, me haría mucha ilusión alcanzar ese número por primera vez y que fuera en Jerez”.

Esaú Venegas es el impulsor de esta prueba y en su intervención ha comentado cómo se le ocurrió la idea al recordar los valores solidarios de la ‘Trail Pirata’ y enfocarlos en dar visibilidad a Valentina: “la cima de la Sierra San Cristóbal la tenemos que coronar por ella. Siempre tenemos que llegar arriba y tenemos que luchar por conseguir que Valentina encuentre ese tratamiento que paralice su enfermedad”.

Un aspecto organizativo relevante para los participantes es que la salida estará situada junto al polideportivo Antonio Vega ‘Veguita’, espacio que contará con vestuarios, aseos, ducha, guardarropa y barra solidaria.

Se disputará el sábado, 7 de febrero, en dos vertientes: trail-runner de 15 kilómetros (competitiva) y 10 kilómetros ‘Caminata’ (no competitiva). La prueba de 15 kilómetros comenzará a las 10:30 horas y la ‘Caminata’ lo hará 10 minutos más tarde.

La versión de 15 kilómetros ‘trail-runner’ (competitiva) es apta para corredores de 16 años en adelante, y tendrá las siguientes categorías masculina y femenina: Promesa (de 16 a 23 años); Senior (24 a 39 años); Veteranos (de 40 a 49 años); Máster A (de 50 a 59 años) y Máster B (de 60 en adelante). También habrá categoría de ‘Diversidad Funcional’. La versión ‘Caminata de 10 kilómetros’ tiene una edad mínima para participar de 10 años y los menores deben ir acompañados de un adulto.

Además, tras la celebración de ambas pruebas tendrá lugar la entrega de trofeos, sorteo de regalos y actuación musical para amenizar la convivencia de los participantes en torno a una barra solidaria con precios populares.

El precio del dorsal de la ‘Caminata 10k’ es de 18 euros mientras que el dorsal para la ‘trail-runner’ de 15k es de 23 euros, con la posibilidad de colaborar con el ‘Dorsal 0’. Las inscripciones se pueden formalizar hasta el 30 de enero a través del siguiente enlace: https://sportmaniacs.com/c/trail-guerrera-valentina