Iberia lanza la sexta edición del programa de cadetes en colaboración con la escuela de pilotos FTE Jerez

Iberia ha abierto una nueva edición de su programa de cadetes en asociación con la escuela de pilotos de línea aérea FTE Jerez (Flight Training Europe). Con esta iniciativa, Iberia busca promover la profesión de piloto, seleccionar a los profesionales más cualificados y ayudar a financiar su formación. Las solicitudes pueden enviarse hasta el próximo 8 de marzo a través de la web de empleo de Iberia.

El programa Iberia Cadetes está dirigido a jóvenes sin experiencia previa como pilotos que cuenten con vocación, capacidad técnica y disposición para afrontar una profesión tan exigente como estratégica para el futuro del sector de la aviación.

El objetivo de este programa de formación es identificar y formar a los perfiles con mayor potencial para convertirse en pilotos de transporte aéreo. Se trata de un programa diseñado por Iberia para facilitar el acceso a la formación aeronáutica desde una base académica sólida, combinando excelencia técnica, estándares operativos y una estrecha supervisión durante todo el proceso formativo.

Para participar en el proceso de selección, los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos mínimos: haber finalizado un grado universitario con el TFG aprobado en el momento de la convocatoria, disponer de nacionalidad europea o permiso de trabajo permanente en España, carecer de antecedentes penales, acreditar un nivel mínimo de inglés B2 y, en caso de no ser español, contar con un nivel C2 de castellano. Los candidatos no pueden haberse presentado a exámenes ATPL y deben cumplir los requisitos de altura mínima (157 cm) y máxima (191 cm).

Gracias a la colaboración entre Iberia y FTE Jerez, los candidatos seleccionados accederán a un programa de formación integrado que les permitirá obtener la licencia de transporte aéreo (ATPL). Iberia financia aproximadamente el 50% del coste de la formación, sin intereses, e impulsa un seguimiento estrecho del desempeño de los cadetes para garantizar los más altos estándares de preparación.

El programa Iberia Cadetes no solo persigue la formación de pilotos altamente cualificados, sino también fomentar el interés por las profesiones técnicas entre las nuevas generaciones, ofreciendo un itinerario estructurado y exigente que conecta directamente la formación con el entorno profesional real de una aerolínea.

Una vez completada la formación en Jerez, y si se cumplen una serie de requisitos que pueden consultarse en las bases legales del programa, el compromiso de Iberia es facilitar la incorporación de los cadetes al mercado laboral a través de las aerolíneas del Grupo Iberia, permitiéndoles iniciar su carrera profesional y, al mismo tiempo, comenzar la devolución de la aportación económica realizada por la compañía a sus estudios.

Ramiro Sequeira, director de Producción de Iberia, ha asegurado que “con este programa, Iberia refuerza su compromiso con el talento joven y con la excelencia técnica que exige nuestra operación. En un escenario en el que el sector necesitará cada vez más profesionales altamente cualificados, apostamos por identificar y formar a la nueva generación de pilotos a través de un itinerario riguroso y plenamente alineado con los altos estándares de la compañía. Contar con un socio como FTE Jerez, cuya experiencia y solvencia formativa son reconocidas en toda la industria, nos permite garantizar que quienes se incorporen a Iberia lo harán con la preparación, la actitud y las competencias necesarias para afrontar los retos presentes y futuros de la aviación”.

Óscar Sordo, CEO de FTEJerez, ha señalado que “la continuidad del programa de cadetes junto a Iberia es una muestra del compromiso compartido con el desarrollo del talento aeronáutico. Esta nueva edición refuerza la colaboración entre ambas organizaciones y pone de manifiesto el momento de crecimiento que vive la aviación comercial, abriendo un futuro prometedor para quienes se preparan hoy para liderar el sector mañana".