María Luisa C. de Azcárate y Óscar Sordo, premiados del Forbes 'Cómo lo hice' by Deutsche Bank

La III edición del Forbes 'Cómo lo hice' by Deutsche Bank ha premiado a María Luisa C. de Azcárate y Óscar Sordo. Estos galardones buscan reconocer la trayectoria de medianas y grandes empresas españolas que destacan por su compromiso social y sostenible, su emprendimiento y su modelo de negocio disruptivo.

María Luisa C. de Azcárate es la fundadora del Grupo Kaizen Hoteles, que se ha distinguido por reformar edificios cuidando el patrimonio y levantando tres hoteles de lujo exclusivo: La Malvasía (El Rocío), Casa Palacio María Luisa (Jerez) y Don Ramón (Sevilla), con tanta exquisitez que este último es el Mejor Hotel Boutique del mundo, según los World Travel Awards 2024. Grupo Kaizen es el Grupo Hotelero Independiente Líder en el mundo en 2023 y 2024.

Óscar Sordo es propietario y CEO de Flight Training Europe (FTE). Ubicada en Jerez, es la mayor escuela de pilotos de aviación comercial de España por número de alumnos y además fue ser el primer centro de formación oficialmente certificado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la referida formación inicial de controladores aéreos.

Forbes y Deutsche Bank han resaltado la labor de “los empresarios más destacados del 2025”, cuyos nombres están recogidos en la prestigiosa lista Forbes, que, un año más, reconoce a aquellos empresarios destacados que representan la realidad del ecosistema empresarial español. Un total de 35 empresarios que destacan por su compromiso con la innovación, impulsando el crecimiento económico y fortaleciendo la resiliencia oganizativa que genera impacto positivo en la sociedad.