Ibis Jerez, un coqueto hotel del siglo XXI marca Jerez: “Cumple las expectativas y las supera”

Posee una ubicación fantástica, además de unas comunicaciones excelentes, tanto con el centro de Jerez como con localidades costeras cercanas, de ahí que el Hotel Ibis Jerez sea un acierto para turistas que desean conocer la ciudad y la provincia.

Desde su inauguración en 2001, han llevado a cabo pequeñas reformas pero este 2025 se ha realizado una modernización completa de la terraza, el bar, el restaurante y las zonas comunes. Ahora no será únicamente la parada para recargar pilas cuando llegan exhaustos de la playa o de realizar alguna ruta. Se trata de un hotel funcional con buena relación calidad precio y ahora alojarte allí resulta una auténtica experiencia.

La diferencia se palpa nada más poner el primer pie allí. “En la mayoría de los hoteles reciben a los huéspedes pidiéndoles el documento nacional de identidad, algo importante y muy necesario. Lo primero que hacemos aquí es ofrecerles vino de Jerez”, cuneta Rafael Nieto, director del Hotel Ibis Jerez.

En el interior, ahora se encuentra una isla donde se la recepción, quedando así viculada con el resto de las zonas comunes. Hasta aquí también ha llegado la reforma, ya que se quiere convertir en un espacio de convivencia para los clientes, donde compartir tiempo e impresiones. De modo que, cualquier día es posible ver a personas de diferentes procedencias y lenguas jugando al futbolín, por ejemplo. Otra de las novedades es ibis Music consiste en hacer pequeñas actuaciones y conciertos.

Hotel Ibis Jerez.

La nueva reforma acorde con la época actual, no significa renunciar a la identidad de Jerez. Todo lo contrario. Precisamente por esto, el hotel 'se viste' según la época del año, haciendo guiños a la Feria del Caballo, al Mundial de Motociclismo, a la semana santa, a la zambomba, al carnaval y a otras festividades. “Vemos a los huéspedes, sonreír y hacerse fotos con motos que colocamos aquí. Con esto potenciamos la identidad de Jerez”, señala Nieto.

La terraza cuenta con nueva iluminación, césped artificial, veladores, hilo musical… hacen posible que los huéspedes disfruten aún más de su estancia en ibis Jerez, aunque cabe destacar que también está abierto a personas que no se alojan, salvo a la piscina cuyo aforo es limitado. Otro gran punto a favor de este alojamiento es el fácil aparcamiento y gratuito.

“Cumple con las expectativas y las supera. Acogedor, limpio, espacios cuidados y atención de 10. En el desayuno hay gran variedad, como pega que no hay nada sin gluten (…). Ubicación excepcional, está a las afueras, pero tienes todo cerca”, reseña Guada Farias, acompañando con la máxima puntuación su comentario.

Grape Bar.

Grape Bar

En el bar restaurante cuentan con una gran pantalla para ver competiciones deportivas y eventos. Grape Bar es un restaurante bar informal con una carta no muy amplia, pero si variada en la que puedes disfrutar de cremas de temporada, ensaladas, bravas, hamburguesas, pizzas, selección de bocadillos, tabla de jamón ibérico, sugerencias del día gran variedad de pastas y postres, perfecta para disfrutar de lujo del vino de Jerez o buena cerveza. También puede ser ideal para empezar bien el día con un buen desayuno buffet.

Hotel sostenible y accesible

La Universidad de Cádiz (UCA) otorgó un reconocimiento a Ibis Jerez como Hotel Accesible. “La Ruta del Vino y el Brandy y Diputación de Cádiz solicitaron a la Cátedra de Turismo Inclusivo y Accesible de la UCA que realizaran el estudio a las empresas e instituciones que forman parte de la ruta y obtuvimos el Sello Verde como Hotel Accesible”, explica el director. No tenemos barreras arquitectónicas, contamos con una pequeña recepción para personas en silla de ruedas, no hay escalones y la piscina está preparada para que cualquier cliente con movilidad reducida disfrute de ella.

Por otro lado, desde Ibis Jerez destacan su compromiso con la sostenibilidad. De ahí que, estén reuniendo méritos para lograr la Green Key, una importante certificación internacional. “Realizamos muchas acciones para mejorar y hacerlo lo más sostenible posible, eliminado plásticos y envases… todo enfocado a ser más sostenibles”.