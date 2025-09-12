Este restaurante de Jerez es número 1 en TripAdvisor durante tres años consecutivos: "La comida está increíble"

En la tierra de la tapa el restaurante mejor valorado es un mexicano, y qué mexicano... Mamalupe nace de la combinación de dos palabras. 'Mama', haciendo alusión a la elaboración de comida mexicana cien por cien casera, preparada como lo haría mama en casa y 'Lupe', la forma cariñosa de llamar a la Virgen de Guadalupe, patrona de México. "Sabores auténticos de México, con recetas tradicionales llenas de cariño y sazón casera. Verdadera cocina mexicana como la prepararía mamá". Y parece que lo consiguen, según algunos comentarios como el de Pablo: "Lo que más me gusta son los Chilaquiles, los comí allí por primera vez, días más tarde los volví a comer en México y eran exactamente iguales, me impactó".

Olvídate de comer allí sin reserva. El éxito de este restaurante es rotundo, no en vano, está clasificado como el restaurante número 1 en TripAdvisor en Jerez, con una valoración notable de 4,8 sobre 5, basado en más de 1.500 opiniones, y ocupa el puesto 1 de un total de 613 restaurantes. Se nota el cariño en cada detalle, desde la carta hasta la forma de atender.

El restaurante ubicado en calle Joyería 6, es amplio, dispone de salón y terraza. Quienes van por primera vez se sorprenden con su espectacular decoración. Cada rincón está cuidadosamente ambientado con detalles que te transportan al mismísimo México, con guiños a su cultura. La comida, además de ser auténticamente mexicana, tiene un toque original que la hace única. Las actuaciones en directo propician que los comensales vivan una experiencia única, con una atmófera más que agradable.

Detalle de la decoración del restaurante Mamalupe.

Además, los miércoles, jueves y viernes en el almuerzo disponen de menú diario por 11,95 €. Cada plato del menú y de la carta tiene su versión vegetariana y vegana. También ofrecen menú infantil y opciones sin gluten y sin contaminación cruzada.

Los precios van acorde a la calidad de la comida y a la buena atención del servicio, ya que el equipo cunenta con grandes profesionales, muy amables y atentos. "La comida está increíble y el servicio de 10", asegura Sandra en una reseña que acompaña a la máxima valoración. No es de extrañar, por tanto, que muchos desean que Mamalupe siga expandiéndose por toda España.

Pese a ser el restaurante mejor valorado de Jerez, existe margen de mejora en los postres, la experiencia en la web no resulta nada cómoda, y el maragarita está delicioso, pero la copa resulta pequeña ;)

La carta

Plato del restaurante Mamalupe, en Jerez.

Saborea auténticos totopos, papa padrísima, tacos al pastor, enchilada dos tortitas de maíz queso y bañadas de rica salsa, papa mexicana cochinita pibil, solomillo de pollo mole, tacos de merluza, chalupas, chimichanga, carnita guisada con naranja... con margaritas de sabores. Entre los postres destacan la tarta de queso con dulce de leche, muerte por chocolate y la tarta de toffe.