Ideas y trucos para promover el consumo circular este Black Friday

Luz Shopping apuesta de nuevo este Black Friday por el consumo circular.

Para ello, el centro comercial ubicado en Jerez de la Frontera ha organizado variadas actividades con las que ofrecer diferentes modalidades de contenido, de forma presencial y en videos tutoriales en sus canales sociales, para mostrar de forma sencilla y divertida cómo dar un nuevo valor a los objetos que tenemos en casa y no utilizamos.

Desde este próximo viernes 18 y hasta el 27 de noviembre, el centro será el lugar de encuentro de talleres y formaciones de consumo responsable y cuidado del medio ambiente, bajo la iniciativa "el valor de dar nuevos usos", gracias a los cuales se podrá conocer de primera mano las grandes oportunidades que nos pueden ofrecer aquellos objetos que ya no utilizamos.

La realización de esta iniciativa va en línea con la campaña global 'Enamórate de tus cosas por más tiempo' de Ingka Centres, compañía internacional a la que pertenece Luz Shopping.

Por tercer año consecutivo, y tras el éxito global de las campañas anteriores, tiene la finalidad de fomentar un consumo responsable durante las jornadas de compras del Black Friday e invita a reflexionar sobre el valor a largo plazo de los productos.

En primer lugar, Luz Shopping ha preparado una actividad de la mano de Vibra-tó, un proyecto didáctico-interactivo compuesto por un grupo de músicos y pedagogos que interpretan composiciones propias y músicas del folclore universal con instrumentos insólitos, no convencionales y fabricados con materiales de desecho u objetos dispares que ya no usamos.

La actividad consiste en una serie de talleres en los que aprender a crear instrumentos musicales, que se llevarán a cabo en el local junto a Lego, de la zona central. Además, se realizarán conciertos en los que los asistentes a los talleres podrán participar los instrumentos creados.

Los talleres se llevarán a cabo los viernes 18 y 25, los sábados 19 y 26 y el domingo 27 de noviembre. Asimismo, cada día tendrá el siguiente horario de actividades: el primer taller será de 16:00 a 17:30 horas, el concierto de 18:00 a 19:00 horas y, por último, el segundo taller con un horario de 19:30 a 20:30 horas.

Para participar en estos talleres es necesario realizar la reserva de plaza en el siguiente enlace. Los talleres tendrán un aforo máximo de 20 personas por sesión, pudiendo el personal de la actividad limitar la formación de la cola de acceso con la finalidad de llevar a cabo la actividad de forma organizada y eficaz.

Los talleres se realizarán tanto a través del perfil de Instagram de Luz Shopping, como a través de sesiones presenciales en el lugar de encuentro.

Además, en colaboración con IKEA Jerez y la influencer de decoración 'do it yourself' @diydecocris, se han preparado una serie de vídeos tutoriales que podrán encontrarse en el perfil de Instagram de Luz Shopping con los que descubrir fantásticas ideas para aprender a darles una nueva vida a los muebles y elementos de decoración que hemos dejado olvidados.

También IKEA Jerez ofrecerá una interesante agenda de talleres de circularidad, con los que acondicionar tu hogar de forma sostenible.