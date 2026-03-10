El IES Andrés Benítez inicia las obras de accesibilidad: nuevo ascensor, rampas y aseos adaptados

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Cádiz ha visitado el IES Andrés Benítez de Jerez con motivo del inicio de las obras de eliminación de barreras arquitectónicas impulsadas por la Junta de Andalucía, una actuación destinada a mejorar la accesibilidad del edificio y garantizar la igualdad de oportunidades para todo el alumnado.

El proyecto contempla varias actuaciones destinadas a adaptar las instalaciones del centro. Entre ellas destaca la instalación de un ascensor que dará servicio al único edificio del instituto con más de una planta, concretamente tres plantas (baja más dos), lo que permitirá facilitar el acceso a todas las aulas situadas en los niveles superiores.

Asimismo, se llevará a cabo la ejecución de aseos adaptados en la primera y segunda planta, mediante la adecuación de los núcleos de aseos existentes. Para ello se eliminará una cabina en cada aseo y el cuarto de limpieza, lo que permitirá crear un espacio adaptado con entrada directa desde el pasillo.

La actuación incluye también la construcción de una rampa de acceso al edificio, necesaria tras la colocación del ascensor y destinada a mejorar la accesibilidad general del centro.

Las obras cuentan con una inversión de 212.852,12 euros y han sido adjudicadas a la empresa LEASAN 2007 SL, con un plazo de ejecución previsto de seis meses y con inicio estimado de las obras el 11 de marzo de 2026.

Durante su visita, el delegado territorial también ha querido reconocer el talento y el esfuerzo del alumnado del centro, destacando el reciente logro obtenido en las competiciones de Formación Profesional. El alumno Ángel Blanco Gómez se ha proclamado ganador de AndalucíaSkills, obteniendo además una destacada cuarta posición en SpainSkills 2026, uno de los campeonatos nacionales más relevantes de Formación Profesional. El delegado ha felicitado tanto al estudiante como a su profesor Luis Carlos Cabrera Villa, poniendo en valor el trabajo, la dedicación y la calidad de la formación que se desarrolla en el centro.

Asimismo, el delegado ha destacado la participación del alumnado del instituto en el Torneo Ciudad de Jerez de ajedrez, en el que han participado los estudiantes Luis Miguel García Amador, Curro Morales Yáñez, José Carlos Alcaide Soto y Alfonso Gómez Roldán. En este sentido, ha querido reconocer también la labor del profesorado que ha acompañado y preparado al alumnado para esta competición, Alfonso Valencia Felipe, Pedro Cardedal Rubio y Jaime Anta Deighan, subrayando la importancia de este tipo de iniciativas que fomentan el esfuerzo, el trabajo en equipo y el desarrollo de competencias entre los estudiantes.

El delegado territorial ha señalado que actuaciones como esta reflejan el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de las infraestructuras educativas, al tiempo que ha puesto en valor el talento del alumnado y el trabajo del profesorado que contribuyen al prestigio y a la calidad de la formación que se imparte en los centros educativos de la provincia.