Un alumno del IES Andrés Benítez gana las AndalucíaSkills en pintura del automóvil

El alumno del IES Andrés Benítez, Ángel Blanco, se proclamó el pasado fin de semana campeón de Andalucía en Pintura del automóvil, una modalidad que estudia en el centro. El joven, natural de La Barca, logró la Medalla de Oro completando las 17 pruebas que se le exigían y dejando claro, como reconoce su tutor, Luis Carlos Cabrera, que es un alumno "con posibilidades de llegar donde él quiera".

A esta cita autonómica, celebrada en Jaén, se desplazaron 180 alumnos procedentes de 85 centros educativos andaluces, que compitieron en las 28 especialidades, especialidades que van desde la citada pintura del automóvil pasando por la floristería, la carpintería, la ebanistería o el desarrollo web, por nombrar a algunas.

"Íbamos con las ganas de darlo todo y, sobre todo, tras haber trabajado muy duro durante los últimos meses", asegura el estudiante, quien reconoce haber estado "mañana y tarde en el centro, tratando de llegar en las mejores condiciones", añade.

El alumno, junto a su tutor Luis Carlos Cabrera. / Manuel Aranda

"Nosotros participamos hace unos años en las AndalucíaSkills y obtuvimos el cuarto puesto, y hace unos meses fuimos también a otra prueba en Madrid, al Concurso de Jóvenes Técnicos en automoción que organiza la Fundación Comforp, y logramos el primer y el segundo puesto. De hecho, Ángel logró el primero. Por eso este año, en el departamento comentamos la posibilidad de ir a las AndalucíaSkills al ver que había chavales con condiciones", asegura Luis Carlos Cabrera, su profesor-tutor.

Hay que recordar que las AndalucíaSkills es un campeonato en el que los estudiantes tienen que demostrar sus destrezas y habilidades en alguna de las modalidades de competición, una prueba que se convierte así en un medio para estimular a alumnos, profesorado y empresas, además de ser una plataforma de intercambio de información y un foro de debate sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos. De hecho, a la cita acuden, entre otros, representantes de empresas, profesionales de los distintos sectores, profesorado y alumnado de Formación Profesional, así como estudiantes de otras enseñanzas y la ciudadanía en general.

Ángel Blanco tenía que afrontar 17 pruebas, que tienen aproxidamente un tiempo de hora y media cada una. En ellas, tuvo que exhibir su manejo con la pistola, hacer unos difuminados de color, barnizados y "sobre todo hacer bien lo que llamamos el brillómetro, es decir, la capacidad de brillo que es capaz de sacar un concursante con la pintura".

"Si te digo la verdad, iba tranquilo, porque sabía lo que tenía que hacer. Es cierto que había mucho nivel, pero había trabajado mucho con Luis Carlos y sinceramente, en ningún momento me puse nervioso".

Para su tutor, la destreza de Ángel "es muy buena", ya que "en este tipo de concursos hay gente que viene ya de trabajar en empresas y cuenta con una experiencia, pero en el caso de él, no. Él llego aquí sin saber absolutamente nada, ni lo que era una lijadora ni absolutamente nada por el estilo. Es un buen niño, una persona coherente, ordenada muy educada, tiene mucho futuro", destaca.

Alumno y docente, en el instituto jerezano. / Manuel Aranda

Su buena sintonía ha permitido, tal y como reconoce el profesor Luis Carlos Cabrera, "que en un determinado momento, sus manos eran mis manos, esa compenetración que tenemos es muy positiva. Yo soy pintor desde que tenía 20 años y he trabajado en Inglaterra, en Estados Unidos, y todo ese conocimiento se lo he transmitido a él".

El docente elogia también la "buena sintonía" que existe en el instituto "porque actualmente tenemos aquí un equipamiento excelente, en pocos años hemos podido traer las últimas técnicas y eso se agradece, hay predisposición a la hora de colaborar comprando material y mejorandl las instalaciones"

En el instituto, su director, Juan Dorado, no esconde su satisfacción "revaloriza el trabajo que hacemos a diario en el centro educativo y estamos orgullosos". Dorado considera hoy por hoy a Ángel Blanco y a su tutor, Luis Carlos Cabrera, como "dos embajadores del IES Andrés Benítez", ensalzando principalmente la labor del profesor "que desde que llegó hace diez años, ha dado un vuelco importante a esto en sus clases. No es fácil hoy por hoy motivar a los jóvenes y él tiene esa capacidad, ha conseguido hacer de esto una familia".

El centro cuenta actualmente, dentro de su rama de Formación Profesional del automóvil, con FP Básica de Mantenimiento de Vehículos, el grado medio de Carrocería y Electromecánica de Vehículos y Automóviles, y el grado superior de Automoción.

Ahora, Ángel Blanco y Luis Carlos Cabrera preparan su nuevo objetivo, las Olimpiadas Nacionales Spainskills 2026, que se celebrarán en Madrid a finales de febrero, desde donde podrán acceder a los campeonatos europeos e internacionales.