El IES Andrés Benítez se vuelca con la iniciativa de apadrinar “cartas a los Reyes” de la hermandad de La Clemencia

Juan Dorado, director del centro y segundo por la derecha, entrega el cheque con los recaudado para la iniciativa de ‘Carta Real’ a representantes de La Clemencia. Junto a ellos, las profesoras Elena Pina y Noemí González

La comunidad educativa del IES Andrés Benítez se ha volcado este año en la iniciativa solidaria que promueve la hermandad del barrio en el que se enclava, San Benito.

De hecho, antes de acabar el trimestre hicieron entrega a hermanos de La Clemencia de un total de 375 euros recogidos entre el profesorado y PAS del centro que servirán para que niños y niñas del barrio de entre 1 y 12 años, que estén censados en Cáritas, reciban de manos de Sus Majestades los Reyes de Oriente, los regalos que han pedido en sus cartas.

La comunidad educativa de este centro de FP, Secundaria y también Bachillerato, no dudó en participar en este proyecto denominado ‘Carta real’, convirtiéndose de alguna manera en ‘padrinos’ de esos pequeños que gracias a esta iniciativa verán cumplidas sus ilusiones.

No es lo único que se ha llevado a cabo en estos últimos días de diciembre, sino que se ha hecho además una colecta de alimentos no perecederos y de productos de aseo e higiene personal que irán a parar a manos de beneficiarios de Cáritas y del Hogar San Juan, cuestación realizada dentro del programa Escuela Espacio de Paz, cuya coordinadora es Elena Pina.

Asimismo, el centro se ha involucrado en otra propuesta que lanzó la Hermandad de La Clemencia, que no es otra que la participación en la cabalgata del Heraldo Real que transcurrirá por las calles del barrio de San Benito en la tarde de este viernes 2 de enero, si la meteorología lo permite. Lo hará de dos maneras distintas, primero con la donación a la cofradía de cien balones y de otros tantos juguetes para que sean entregados a los niños de Jerez al paso del Heraldo que anuncia a Sus Majestades, y, por otro lado, formando parte de la comitiva dando vida a parte del séquito del mismo.

El alumnado se ha mostrado muy ilusionado con la participación en esta comitiva real y está deseando que llegue el día con muchas ganas.