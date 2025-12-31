Una guiri de Estados Unidos sobre la Zambomba de Jerez: "¿Son un imprescindible de la Navidad en Andalucía o se hacen demasiado masificadas?"

En vísperas del Año Nuevo, la época de las Zambombas de Jerez 2025 se antoja lejano. Sin embargo, hay muchos flecos aún por cortar al respecto. Sin duda, ha sido todo un éxito entendiendo por esto la enorme afluencia de público que se ha trasladado a la ciudad jerezana para disfrutar de esta Fiesta de Interés Turística de Andalucía, así como la incuestionable difusión de esta experiencia genuina de la Navidad.

Durante los días previos a la Nochebuena, muchas voces se alzaban abriendo distintos debates sobre si el espectáculo que se ofrecía era una auténtica zambomba o no, si el centro de la ciudad se había convertido en enorme botellódromo o el derecho al descanso mermado de los habitantes de Jerez. Todas estas cuestiones y otras muchas igualmente relevantes tendrán que ser revisadas, a ser posible, antes de la Navidad 2026 para que la experiencia enriquezca a organizadores, comunidad y asistentes.

En la línea de todo lo anterior versa la última publicación en Instagram de Sophie Gray, "guiri con acento y novio andalú", de origen estadounidense residente en España que cuenta con casi 87 mil seguidores. En su perfil trata aspectos de su vida en territorio español, así como otras curiosas cuestiones y en uno de sus posts más recientes comenta su experiencia en la Zambomba de Jerez dando voz a lo que algunos jerezanos y jerezanas piensan. También lanza algunas preguntas sobre la evolución de este Bien de Interés Cultural a sus espectadores,

Este 2025 es la primera vez que esta americana pisa Jerez en Navidad, de hecho, es el primer año que pasa estas fechas en Andalucía. "Fui a Jerez porque tenía muchas ganas de vivir una zambomba “auténtica", pero nada más llegar he conocido a una seguidora mía y me dijo algo que me hizo pensar: "Jerez estos últimos años se ha llenado con muchísima gente que no canta, ni participa en los villancicos y solo graba todo con los móviles". Gray reconoce que aún no se sabe la letra de los villancicos, los está aprendiendo. Además, añade: "Siendo sincera, había ido con mucha ilusión, pero con el móvil en la mano. Intenté grabar menos por respeto y para observar más".

Según su experiencia, refrenda el la opinión de su seguidora pues, pese a que lo pasó genial, le resultó difícil encontrar sitio ver una zambomba sin llegar con horas de antelación y, a veces costaba, incluso, escuchar lo que se estaba cantando porque había mucha gente alrededor que no participaba. "Yo estaba viendo la zambomba desde lejos. Me gustaría volver a Jerez, sin duda, pero en cuanto a la zambomba, en las más pequeñas o las de las hermandades como las que viví aquí en Sevilla se siente mucho más comunitaria, como yo imaginaba que sería la experiencia en Jerez", defiende.

Y concluye lanzando estas dos preguntas: "¿Qué opináis vosotros? ¿La experiencia en Navidad y Jerez siempre ha sido así o se ha popularizado más en los años recientes?". Y en el texto que acompaña a la publicación del vídeo invita al debate: "Las zambombas de Jerez son un imprescindible de la Navidad en Andalucía o se hacen demasiado masificadas?"