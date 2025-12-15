El IES Elena García Armada se adentra en el corazón de la tradición oral de Cádiz en la UCA

El IES Elena García Armada ha sido protagonista de una jornada de inmersión académica de gran valor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz (UCA). El alumnado de la asignatura Literatura de Tradición Oral de este instituto se desplazó con el objetivo de conocer el archivo analógico y digital que custodia la literatura de tradición oral de la provincia de Cádiz.

La experiencia fue definida por los participantes como "un extraordinario privilegio", ya que los estudiantes tuvieron la oportunidad única de adentrarse en este "corazón de la memoria oral" de la mano de dos figuras cumbres en la investigación del Romancero, la Doctora Virtudes Atero Burgos y la Doctora Nieves Vázquez Recio. Nicolás Jiménez, doctorando de UCA, fue la persona encargada de acompañar al alumnado por la web en la que se aloja el Corpus de la Literatura de Tradición Oral.

Compartir conocimientos con especialistas de este calibre no solo permitió a los alumnos acceder al archivo, sino también comprender el valor documental y el contexto de las grabaciones, manuscritos y transcripciones recopiladas. Los jóvenes honraron este encuentro, regalando sus voces al cantarles los romances tradicionales Tamar, El cebollinero, Blancaflor y Filomena, Albaniña, entre otros. Además, el alumnado cantó la canción infantil El conejo de la suerte, que ha sido grabada, para que el texto transcrito y su audio también lo alojen en el corpus el profesorado de la UCA.

Virtudes Atero Burgos, catedrática jubilada de la UCA, es una figura central e indispensable en el estudio de la literatura oral en Andalucía y, específicamente, del Romancero. Este acceso directo a sus conocimientos supuso para el alumnado una lección magistral impartida por la persona que catalogó y dio a conocer gran parte del patrimonio que hoy se preserva. Sus obras, como el 'Romancero general de Andalucía', y el 'Romancero de la provincia de Cádiz' (1998), obra clave que sirvió para catalogar y difundir el patrimonio narrativo y lírico, y el 'Cancionero gaditano tradicional. Patrimonio oral de la provincia de Cádiz' (2009), la consolidan como la máxima autoridad en la materia. Su trabajo valida el repertorio lírico-musical de manifestaciones culturales declaradas Bien de Interés Cultural, como la zambomba.

La Dra. Nieves Vázquez Recio, por su parte, también es clave en la investigación del Romancero tradicional de la provincia de Cádiz, complementando el trabajo fundacional de su maestra. Su contribución más significativa radica en el análisis temático y estructural de los romances, plasmado en su tesis doctoral La unidad motivo en el romancero tradicional de Cádiz (1997). Su presencia aseguró una visión completa y detallada de cómo se mantienen vivos los romances en la memoria popular gaditana.

La inmersión del alumnado cobra especial relevancia dado que el repertorio que acoge el Romancero es parte esencial de manifestaciones culturales tan genuinas como la Zambomba de Jerez y Arcos de la Frontera, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía en 2015. El decreto que otorgó esta distinción resalta que el repertorio de la zambomba representa la "imagen sonora patrimonial" de la provincia, abarcando los grandes géneros de tradición oral: el romancero y la lírica.

En un gesto significativo para la preservación, el profesor del IES Elena García Armada, Miguel Ángel Peña Díaz, realizó la entrega a la UCA de grabaciones en cintas casetes que formarán parte del corpus de literatura oral de la universidad. El profesor Peña Díaz, reconocido por su labor de recopilación y sus publicaciones sobre el tema, contribuye así a la preservación y consulta de estos valiosos registros.

Finalmente, la doctora Atero Burgos, dirigiéndose a los jóvenes, enfatizó su rol vital en la cadena de transmisión cultural: "Cada romance que cantéis es una supervivencia milagrosa. Os animo a que sigáis valorando este patrimonio y a ser los transmisores que impidan que estas voces se apaguen. El futuro de nuestra cultura oral está en vuestras manos."

La jornada reafirmó que la tradición —desde los romances custodiados en un archivo hasta las coplas cantadas en una Zambomba— no es un asunto del pasado, sino un patrimonio vivo que requiere de la pasión y el compromiso de las nuevas generaciones, guiadas por sus especialistas.