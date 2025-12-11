Padrón 2025: Jerez pierde población aunque se mantiene por encima de los 213.000 habitantes

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho públicos este jueves los datos oficiales del padrón municipal de todo el país. En el caso de Jerez, la ciudad ha perdido 54 habitantes respecto a 2024 (213.688), por lo que el municipio tiene actualmente 213.634 vecinos.

Jerez rompe así con su tendencia al alza tras dos años consecutivos de crecimiento. Según la estadística disponible, la ciudad se ha mantenido desde el año 2014 por encima de los 212.000 vecinos. Además, ha superado los 213.000 habitantes en tres ocasiones, tanto este año como el pasado y también en 2020, cuando se registraron en el padrón 213.105 habitantes.

A nivel general, la provincia de Cádiz ha ganado en el último año 2.750 habitantes. No obstante, hay diversos municipios que han perdido población. Es el caso de Jerez, pero también de Cádiz capital (tiene actualmente 109.950 habitantes) y de San Fernando (con 93.338 personas). Sin embargo, entre las más pobladas también hay ciudades que han ganado cifras en el padrón, como ha ocurrido en Algeciras (actualmente con 126.589 vecinos) y en Chiclana (90.864 personas).

Jerez se mantiene como la ciudad más poblada de la provincia al acaparar casi el 17% de la población total, según el último informe del INE. Por sexo, la ciudad tiene más mujeres residentes (109.576) que hombres (104.054).

Crecimiento en las últimas décadas

La estadística del INE recoge datos de población desde 1996. En aquel año la ciudad tenía 93.173 habitantes. A partir de ahí la ciudad fue creciendo de manera sostenida hasta 2015 cuando alcanzó las 108.639 personas. La tendencia de crecimiento se ha mantenido, aunque con pequeños descensos de población en los años 2016, 2021, 2022 y este 2025.

En estos casi treinta años la ciudad ha crecido más de un 129% y ha duplicado ampliamente su población.

¿Qué es el padrón?

El Padrón Municipal, tal como informa el INE, es un registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde a los respectivos Ayuntamientos, quienes deben remitir al INE las variaciones mensuales que se producen en los datos de sus padrones municipales. El INE, en cumplimiento de sus competencias, realiza las comprobaciones oportunas con el fin de subsanar posibles errores y duplicidades y obtiene para cada municipio la cifra de población.

La Presidencia del INE, con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento, eleva al Gobierno la propuesta de cifras oficiales de población de los municipios españoles referidas a 1 de enero de cada año, para su aprobación mediante real decreto, declarando así como oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal y procediendo a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La operación Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal publica con referencia a 1 de enero de cada año, la población por sexo a nivel municipal, capitales de provincia, islas... Las series comienzan en el año 1996, punto de arranque del actual sistema de gestión padronal y cuyas cifras van referidas al 1 de mayo siendo la Revisión a 1 de enero de 1998 la primera actualización en llevarse a cabo de acuerdo a este sistema.

Datos en la provincia de Cádiz

