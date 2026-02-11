El IES Elena García Armada impulsa las vocaciones científicas en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

El IES Elena García Armada de Jerez se sumó el pasado viernes a las celebraciones del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11F) con una jornada que ha convertido las aulas en un foro de debate y aprendizaje científico. Bajo el marco de su proyecto de innovación "Tabla STEAM", el centro tiene como objetivo fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las más jóvenes, visibilizando el papel fundamental de las mujeres en el ámbito investigador.

El acto contó con una invitada de excepción, la investigadora y divulgadora jerezana Alejandra Guerra Castellano, licenciada en Bioquímica y doctora por la Universidad de Sevilla en Biología Molecular y Biomedicina; Investigadora y divulgadora científica; Académica numeraria de la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera, quien compartió su experiencia profesional con los estudiantes. Además, Paula García, Daniela Vázquez y Claudia Malpica, antiguas alumnas del instituto, que actualmente cursan grados universitarios de ciencias y tecnología, regresaron al centro para explicar su paso por la universidad, ofreciendo una visión cercana y motivadora a quienes hoy ocupan sus antiguos pupitres.

La jornada destacó por su marcado carácter participativo. Fueron los propios alumnos de 2.º de ESO los encargados de presentar el proyecto a sus compañeros, acompañados por el alumnado del Aula Específica, que dio la bienvenida al acto reforzando la apuesta del instituto por una educación inclusiva. En la cita estuvieron presentes delegados de curso, mediadores y estudiantes del programa educativo Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo.

El evento contó también con la asistencia de la directora del Centro del Profesorado (CEP) de Jerez, Eufemia Rosso Delgado, el vicedirector, Francisco J García Roldán y de la delegada municipal de Educación, Nela García Jarillo, quien se encargó de clausurar el acto. La delegada subrayó la importancia de este tipo de proyectos para garantizar la igualdad de oportunidades y acercar el mundo de la investigación a la realidad del centro.

Con esta actividad, el IES Elena García Armada se reafirma como un centro a la vanguardia educativa, comprometido con los retos sociales y decidido a demostrar que la ciencia es, ante todo, un espacio abierto y diverso para las futuras generaciones.