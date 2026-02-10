Malestar en las familias del colegio Tomasa Pinilla por la intención de la Junta de crear aulas mixtas de Infantil y Primaria

Padres y madres del colegio Tomasa Pinilla de Guadalcacín han comenzado a movilizarse para protestar contra la intención de la Consejería de Educación de concentrar, a partir del próximo curso 26/27, a alumnos de tercer curso de Infantil con primero de Primaria. Las familias aseguran que el centro ya ha sido informado de esta cuestión, una circunstancia que supone "un agravio comparativo", según explican, con respecto a otros centros educativos.

Las quejas se centran especialmente en el hecho de que "niños de 5 años, que son los que corresponden a tercer curso de Infantil, están en la misma clase de niños de primero de Primaria, cuando son dos etapas distintas y los ámbitos de una etapa y otra no tienen nada que ver. No entendemos esta decisión", destacan desde el Ampa.

De momento, las familias han comenzado a llevar a cabo una campaña informativa a los demás padres y madres del centro, con la intención de convocar en las próximas semanas una serie de movilizaciones frente a la puerta del colegio para reivindicar algo que consideran "injusto".

La proliferación de aulas mixtas ha sido denunciada recientemente por algunos sindicatos educativos como USTEA que considera que su creación "limita las nuevas matriculaciones", ya que con ellas, "si llega alumnado nuevo no puedan volver a desdoblarse, como es el caso del CEIP La Ina en Jerez , el CEIP Lomopardo o el CEIP Cuartillos , entre otras pedanías de la misma localidad, en las que convive alumnado de distintas edades". Pra el sindicato, este hecho "supone la amenaza real de desaparición de centros completos a medio plazo", teniendo en cuenta que "la proliferación de ellas supone un importante perjuicio al funcionamiento de los colegios, pero la amenaza es aún mayor en el mundo rural, pues supone un deterioro de la calidad de la enseñanza que afecta, precisamente, a las zonas más castigadas de la Andalucía vaciada".